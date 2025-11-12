Student (23) postao načelnik jedne hrvatske općine: "Ne znam zašto je radno iskustvo bitno"

Tek su mu 23 godine, a već je načelnik općine. Dorian Kešer nakon lokalnih izborio preuzeo je upravljanje Kalnikom, općinom sa svega nešto više od tisuću stanovnika u Koprivničko-križevačkoj županiji. Tim mjestom njegov je otac Mladen Kešer, koji slovi za najbogatijeg političara u državi, upravljao prije njega i gotovo 20 godina, a sin je kao nezavisni kandidat pobijedio na izborima, iako nema političkog iskustva.

Zapravo pitanje je kakvog iskustva Dorian Kešer uopće ima. U prošlotjednom intervjuu za emisiju Provjereno rekao je da je ranije obavljao neke obiteljske poslove i radio preko student servisa. Međutim na pitanje koji su to poslovi bili rekao je da ne zna zbog čega je to bitno. Kaže da razumije zašto to zanima javnost, no da nije riječ o općini od više tisuća ljudi, kad bi to bilo bitno.

– Program je bilo kakvo poboljšanje zajednice. To može biti vodoopskrba, mogu biti ceste. Može biti napokon vraćanje turističke zajednice, govori Kešer za Provjereno o svojem političkom programu.

Inače na web stranici Općine Kalnik u rubrici ‘načelnik’ naveden je program u kojem su u gospodarskim ciljevima i viziji navedeni rokovi u 2014. i 2015. godini u kojima se također spominje izgradnja vodovoda, koji je prema tom programu trebao biti dovršen prije više od deset godina. Stranica je osvježena s fotografijom novog načelnika, no program, kako se čini, stoji još iz razdoblja njegovog oca, a na stranici nije naveden ni njegov životopis. U imovinskoj kartici piše da Dorian Kešer nije pripadnik stranke te da još nije završio fakultet. Nisu navedeni nikakvi poslovi koje je prije obavljao, a upisana je plaća od 1.380,88 eura neto za obavljanje dužnosti općinskog načelnika.

– Odlučio sam se kandidirati jer je to odlična prilika. Treba se nastaviti unapređenje Kalnika jer to jedna od rijetkih općina koja ima ogroman turistički potencijal, napisao nam je Kešer mlađi u intervjuu, koji nam je dao Srednjoj.hr. nego je postao načelnik.

Međutim jedan od glavnih projekata u općini, izgradnja Doma za starije Gornje Borje, stao je, jer je, kako vještak kaže, došlo do takvih odstupanja od zakona da nastavak gradnje nije dozvoljen. Načelnik za emisiju Provjereno kaže da je vidio da se to dogodilo, ali da elaborat nije čitao od početka do kraja.

Inače njegov otac za vrijeme svojih mandata u Kalniku je najavio niz projekata, od Europskog centra za liječenje anoreksija pa do skijališta, golf terena i vodenog parka. Državni inspektorat zatvorio je dva gradilišta u Kalniku, a uređenje parkirališta i okretišta za autobuse kod kulturnog dobra ‘Stari grad Veliki Kalnik’ zaustavila je građevinska inspekcija te je stigla kazna od od 13.200 eura.