Studenac otvorio novi logističko-distribucijski centar u Dugopolju. Projekt vrijedan 4.5 milijuna eura, a zaposlit će 260 radnika

Studenac, maloprodajni trgovački lanac s najvećim brojem trgovina u Hrvatskoj, svečano je otvorio novi logističko-distributivni centar u Dugopolju, smješten unutar kompleksa VPG Park Split. U opremanje i sustave objekta površine 23.000 četvornih metara uloženo je više od 4.5 milijuna eura, a u centru će raditi 260 zaposlenika. Novi centar predstavlja važno pojačanje distribucijskoj mreži i omogućit će joj učinkovitiju opskrbu trgovina diljem Dalmacije. Svečanom otvorenju prisustvovali su predstavnici lokalne i regionalne vlasti, uključujući načelnika Dugopolja Pericu Bosančića, pročelnicu Odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu Splitsko-dalmatinske županije Nataliju Porobiju, kao i uprava Studenca predvođena predsjednikom Uprave Michalom Senczukom, Tomislavom Tomljenovićem predsjednikom Nadzornog odbora te brojni partneri i uzvanici iz poslovne zajednice.

Predsjednik Uprave Michal Senczuk u svom govoru izrazio je zadovoljstvo današnjim okupljanjem u Dugopolju i otvorenjem distribucijskog centra koji je otvoren samo 5 mjeseci nakon onog u Velikoj Gorici.

-Zahvaljujem cijelom timu na izvrsnom projektu. Iako sam ja tu samo osam godina, naša se skladišta punih 20 godina nalaze u Dugopolju, a naše su trgovine diljem županije. U Splitsko-dalmatinskoj županiji zapošljavamo 1.600 ljudi, a među poduzetnicima sa sjedištem u Splitsko-dalmatinskoj županiji imamo najveće prihode. Otvorenje ovog modernog objekta jedan je od načina na koji nastavljamo razvijati svoje procese i usluge kako bi naši kupci imali još bolje iskustvo u trgovinama, kazao je Senczuk u svom govoru.

-Split i cijela Splitsko-dalmatinska županija za Studenac imaju posebno značenje. Naša priča počela je u Omišu prije 35. godina. Rasli smo od malog dalmatinskog dućana do mreže dućana diljem Hrvatske. Žila kucavica našeg poslovanja je i dalje ovdje u Dugopolju, pa mi je drago što smo danas u modernom logističko-distribucijskom centru u čije smo opremanje i sustave uložili više od četiri i pol milijuna eura. Za koji tjedan, odavde će krenuti isporuke prema gotovo 700 naših trgovina diljem Dalmacije", ispričao je Tomislav Štos, direktor upravljanja lancem opskrbe.

Razvoj logistike Studenca počeo je u devedesetima, u skladištu od svega tristotinjak kvadrata u Dućama. Novi Studenčev logističko-distributivni centar prostire na površini od 187 tisuća četvornih metara. Razvila ga je kompanija VGP, paneuropski investitor i upravitelj visokokvalitetnim logističkim i industrijskim nekretninama. Dugogodišnju suradnju Dugopolja i Studenca komentirao je i načelnik Dugopolja Perica Bosančić.

-Suradnja sa Studencem počela je gradnjom njihovog prvog skladišta još 2006. godine i izuzetno nas veseli što su za lokaciju svog novog logističko-distributivnog centra izabrali ponovno Dugopolje i što žive s Dugopoljem kao bilo koji drugi stanovnik. Ovaj projekt potvrđuje Dugopolje kao logističko središte Dalmacije i dokazuje da su stabilni partneri temelj gospodarskog rasta. Ono što se meni sviđa u vašem poslovanju je da ne odustajete od koncepta malih trgovina, što je, izuzetno, bitno za razvoj Dalmatinske zagore jer kad ugasite poštu, ambulantu i trgovinu u Dalmatinskoj zagori jako se otežava život njenih stanovnika. Na taj način doprinosite revitalizaciji života u zagori, zaključio je Bosančić.

U ime župana Blaženka Bobana okupljenima se obratila pročelnica Natalija Porobija.

-Drago mi je što Studenac iz godine u godinu raste, te je ovo tvrtka koja ima najveći prihod u Splitsko-dalmatinskoj županiji te je i najveći poslodavac. Ovakve investicije su značajne za razvoj lokalnog gospodarstva jer donose nova radna mjesta i tehnološki napredak cijeloj regiji, kazala je Porobija.

Ovo otvorenje dolazi u godini u kojoj Studenac obilježava 35 godina poslovanja. Tim je povodom, u sklopu ceremonije otvorenja, predstavljena i posebna izložba logističke povijesti Studenca koja je posjetitelje povela kroz logistički razvoj od samih početaka 90-ih godina pa sve do današnjeg modernog sustava.

Tijekom obilaska centra uzvanici su imali priliku vidjeti suvremena logistička rješenja i moderne sustave te prošetati između novih regala visine 12 metara. Novi objekt donosi brojne prednosti u odnosu na postojeću infrastrukturu. Radi se o većim skladišnim kapacitetima i optimiziranoj organizaciji prostora sukladno potrebama ambijentalne, hlađene i smrznute sekcije. Implementirani su i najnapredniji sustavi Warehouse Management System (WMS) Transportation Management System (TMS) koji omogućuju učinkovitost skladišnog poslovanja i praćenje svih faza opskrbe. Posebna pažnja posvećena je održivosti. Centar uključuje solarnu elektranu koja će smanjiti ugljični otisak i povećati energetsku učinkovitost, s ciljem postizanja BREEAM Excellent certifikata te usklađenosti sa standardima EU taksonomije.

Nova infrastruktura osigurava implementaciju učinkovitih procesa za skladišne operacije i preduvjete za buduće korake automatizacije skladišnih procesa. Studenac je i ovaj projekt realizirao u suradnji s konzultantskom tvrtkom Graphene Partners.