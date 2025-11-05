Struja se ponovno vratila u splitski škver. Jurišić: "I dalje ne znam razlog nestanka..."

Nakon jutrošnjeg nestanka električne energije u splitskom brodogradilištu Škver, glasnogovornik Josip Jurišić potvrdio je za portal Dalmacija Danas da u škveru, nakon nešto više od tri sata, ima električne energije.

Podsjetimo, od 11 sati Škver je bio bez opskrbe električnom energijom, a razlog isključenja za građane i javnost u početku nije bio poznat.

Neslužbeno smo doznali da je riječ o prekidu opskrbe zbog duga prema HEP-u, no službena potvrda tada nije stigla.

Kontaktirali smo ranije dežurnog operatora u centrali HEP-a:

"Hvala vam, ja vam nisam kompetentan za odgovor", kratko nam je kazao. Podsjetimo, upit smo pisanim putem uputili i na adresu Odnosa s javnošću HEP-a, a odgovor ćemo primiti po primitku.

Jurišić pak i dalje ne zna točan uzrok obustave, iako nije isključena mogućnost da je riječ o saniranju kvara.

Moguće da je Tomislav Debeljak, predsjednik Uprave Brodosplita, 'nenadano' pronašao sredstva i podmirio račun HEP-u, čime je opskrba strujom obnovljena...