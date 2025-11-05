Splitski škver ostao bez struje. Neslužbeno: HEP obustavio isporuku radi duga Brodosplita

Kako doznaje portal Dalmacija Danas, od 11 sati splitskom škveru prekinuta je isporuka električne energije.

Razlog nestanka struje zasad nije službeno potvrđen. Glasnogovornik splitskog Škvera, Josip Jurišić, nije mogao potvrditi da se radi o isključenju radi nepodmirenja duga.

"Nemam tu informaciju, ali mogu potvrditi da smo trenutačno bez struje.

Sjedim u uredu i nema struje, ali znalo je to biti i prije. Kopa se, mijenja se...", kazuje nam Jurišić.

Neslužbeno: "HEP je isključio struju do daljnjega.."

Neslužbeno doznajemo da se HEP odlučio na ovaj korak zbog duga Brodosplita.

"HEP je isključio struju do daljnjega..", kazuje naš izvor.

Nazvali smo dežurnog operatora u centrali HEP-a:

"Hvala vam, ja vam nisam kompetentan za odgovor", kratko nam je kazao.

Upit smo pisanim putem uputili i na adresu Odnosa s javnošću HEP-a, a odgovor ćemo primiti po primitku.