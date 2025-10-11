Stručnjak za sigurnost o Hrvatu nestalom u Africi: "Protekom vremena tragovi postaju slabiji. Motiv može biti..."

Naše veleposlanstvo je alarmirala zabrinuta obitelj nakon što danima nisu mogli stupiti u kontakt s njim.

Iz Ministarstva vanjskih poslova kažu kako su informaciju o nestanku tražili i od nadležnih tijela Republike Mali, ali odgovor još nije stigao.

Evo koje moguće scenarije u ovom nestanku vidi stručnjak za sigurnost Tonći Prodan.

"Mogući razlozi otmice bilo kojeg državljanina, a osobito na području Malija, je da terorističke skupine zauzvrat traže otkupninu. To ovdje nije bio slučaj, koliko je poznato. Protekom vremena, materijalni, osobni tragovi slabe te ih je sve manje. Ne zna se što je motiv, a on može biti politički, vjerski, nacionalni, rasni i brojni drugi", poručio je Prodan, piše Dnevnik.hr.