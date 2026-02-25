Stručnjak upozorava na pet uređaja koje nikad ne smijete uključiti u produžni kabel

S obzirom na mnoštvo naprava i uređaja te nedostatak utičnica, ne čudi da mnoga kućanstva pribjegavaju korištenju produžnog kabela. Međutim, stručnjak za energiju upozorio je da bi ovo naizgled bezopasno rješenje moglo povećati rizik od požara.

Justin Nielsen, stručnjak za energetiku u tvrtki Wolf River Electric, objasnio je za Mirror: „Produžni kablovi su predviđeni za maksimalnu struju. Kada priključite opremu koja troši puno energije, riskirate prekoračenje projektnih ograničenja kabela. Ako kabel radi izvan svojih sigurnih karakteristika, može se pregrijati.“

"U težim slučajevima, pregrijavanje može rezultirati taljenjem izolacije ili čak požarom u kući. Električna sigurnost se odnosi na opterećenje, a ne samo na priključak."

Imajući to na umu, kućanstvima se savjetuje da se suzdrže od uključivanja sljedećih uređaja u produžni kabel, prenosi Večernji.

Mikrovalne pećnice

Stručnjak ističe da mikrovalne pećnice povlače znatnu količinu struje, čak i ako se koriste samo nekoliko minuta. Za učinkovito zagrijavanje hrane potrebna im je visoka razina snage u vrlo kratkom periodu. Justin je primijetio da prenapon može opteretiti produžni kabel, posebno ako su na njega priključeni i drugi uređaji. Pojasnio je: „Kuhinjski aparati često su grupirani zajedno, što povećava iskušenje korištenja produžnog kabela s više utičnica. Ali uređaji velike snage poput mikrovalnih pećnica najsigurniji su kada se izravno uključe u zidnu utičnicu.“

Hladnjaci sa zamrzivačem

Specijalist je objasnio: "Problem s hladnjacima-zamrzivačima nije samo potrošnja energije, već i trajanje. Neprekidno se uključuju i isključuju, trošeći struju tijekom dana. To kontinuirano opterećenje može uzrokovati zagrijavanje produžnog kabela tijekom vremena." Stručnjak je upozorio da se toplina ne može pravilno odvoditi kada je kabel namotan ili prekriven. S vremenom to može oštetiti izolaciju.

Perilice rublja

Justin je istaknuo da su perilice rublja među kućanskim aparatima koji troše najviše energije u tipičnom kućanstvu. Primijetio je: „Tijekom ciklusa zagrijavanja potroše veliku količinu struje. Kada stroj zagrijava vodu, potražnja za energijom naglo raste. Tada su produžni kabeli najugroženiji.“ Suvremeni strojevi mogu pri vršnom radu trošiti između 2000 i 2500 vata, a to bi uvijek trebalo biti podržano fiksnom zidnom utičnicom.

Kuhala za vodu

Malo se uređaja koristi tako redovito kao kuhalo za vodu. Brzo zagrijavaju vodu, što znači da u kratkom vremenu povlače veliku struju. Priključivanjem na produžni kabel znatno se povećava rizik od pregrijavanja. Justin je upozorio: "Ljudi često uključuju kuhala za vodu i tostere u isti produžetak na kuhinjskom pultu. Ta kombinacija može biti posebno rizična."

Prijenosni električni grijači

Prijenosne električne grijalice idealne su za one hladnije večeri kada ne želite da grijanje bude uključeno. Međutim, prema Justinu, "posebno su opasni" na produžnim kabelima. Dulje vrijeme povlače veliku snagu i dizajnirani su za izravno uključivanje u zidnu utičnicu. Justin je upozorio: "Toplina i struja su već rizična mješavina. Dodavanje preopterećenog kabela u jednadžbu nije nešto što bih ikada preporučio."