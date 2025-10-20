Stručnjak o dječaku (7) iz Trogira koji je imao nesreću vozeći motor: "Mogao se koristiti samo u strogo kontroliranim uvjetima"

Prošlog mjeseca u ulici Gospe od Sniga u Segetu Donjem dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo sedmogodišnje dijete. Dječak rođen 2018. godine upravljao je malim sportskim motociklom koji nije niti smio biti na cesti, te se zabio u traktor.

Antonela Lolić, glasnogovornica Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, potvrdila je:

"Na području Segeta Donjeg dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo dijete rođeno 2018. godine. On je motociklom prednjim dijelom udario u traktor. Dijete je zadobilo teške tjelesne ozljede."

Motor kojim je upravljao može postići brzinu do 70 kilometara na sat, no nije imao homologacijske dokumente niti je smio biti na cesti.

Marko Ševrović s Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu pojašnjava: "Riječ je o motoru koji nema uopće homologacijske dokumente i nema mogućnost registracije za cestovnu upotrebu. Radi se o malom sportskom motoru koji se može koristiti isključivo za sportska natjecanja ili vožnje u strogo kontroliranim uvjetima."

Protiv roditelja djeteta podnesena je kaznena prijava zbog povrede djetetovih prava, javlja Danas.hr.