Stručnjaci u Kaštel Lukšiću raspravljali o ulozi umjetne inteligencije u obrazovanju

Danas je u dvorcu Vintturi u Kaštel Lukšiću održan županijski skup za učitelje i stručne suradnike i obrazovne djelatnike u školama " Umjetna inteligencija - Novi alati, nove uloge.

Skup je okupio brojne stručnjake o umjetnoj inteligenciji i AI kao alatu.

Prof. Virgil Jureškin govorio je o tome kako iskoristiti umjetnu inteligenciju za dubinsku analizu i pružiti AI provjerene informacije u sustavu obrazovanja. Istraživanje kako su žene predstavljene u sustavu obrazovanja medija i društva prikazala je dr.sc. Anita Šimić Bitunjac. Dosadašnja istraživanja medija pokazuje kako se žene prikazuju uglavnom u stereotipnim ulogama, kao javne osobe, ili kao osobe sa negativnim imidžom u javnosti.

Ogromna uloga žena je često prešućena, stereotipi se uporno vrte u krug, a dominantna kultura podozriva je prema pitanjima ravnopravnosti i negativno nastrojena prema pravima žena. Uloga medija i umjetne inteligencije vidi se i u razumijevanju medija kao platforme za demokratsku javnu raspravu po mnogim pitanjima u obrazovnom sustavu.