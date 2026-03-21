Stručnjaci otkrivaju: Ovakve vožnje najviše uništavaju automobil

Svakodnevne kratke vožnje od svega nekoliko kilometara mnogima su neizbježan dio rutine. Odlazak na posao, u trgovinu, školu ili vrtić često znači sjedanje u automobil i za relacije koje su vrlo kratke. Takva praksa, međutim, ne stvara samo dodatne prometne gužve u gradovima, nego dugoročno šteti i samom vozilu.

Iako mnogi o tome ne razmišljaju, automobili znatno teže podnose stalne kratke relacije nego duže vožnje na otvorenoj cesti. Posljedice su brže trošenje mehaničkih dijelova, veća potrošnja goriva i češći troškovi održavanja.

Stručnjaci upozoravaju da se putovanja kraća od 10 kilometara, ako se često ponavljaju, iz mehaničke perspektive mogu smatrati izrazito nepovoljnima za automobil. Razlog je jednostavan - motoru treba određeno vrijeme da postigne radnu temperaturu pri kojoj sve funkcionira kako treba, od pravilnog podmazivanja do optimalne potrošnje goriva, piše tportal.

Ako se vožnja završava prije nego što motor dosegne tu temperaturu, dolazi do ubrzanog trošenja dijelova i povećanja potrošnje. Zato će automobil koji se gotovo isključivo koristi u gradu, uz jednaku kilometražu, u pravilu biti u lošijem mehaničkom stanju od istog modela koji se redovito vozi na otvorenoj cesti.

Jedan od problema nastaje zato što motor tijekom kratkih vožnji ne radi dovoljno dugo da bi isparili gorivo i kondenzirana vlaga nakupljeni u kućištu radilice. To ubrzava razgradnju motornog ulja i skraćuje interval njegove zamjene. Slično vrijedi i za spojku, koja je posebno izložena većem opterećenju kod automobila s ručnim mjenjačem.

Osim toga, slabije je i podmazivanje motora, brže se troše motor i mjenjač, a unutar sustava s vremenom se stvara više naslaga. Problem se javlja i u ispušnom sustavu jer se zbog nedovoljnog zagrijavanja u njemu zadržava vlaga, što povećava rizik od korozije i unutarnje oksidacije.

Posebno nepovoljno za dizelske motore

Kratke relacije posebno nepovoljno djeluju na dizelske motore, kojima treba više vremena nego benzinskima da dosegnu radnu temperaturu. Upravo zato dizelaši u gradskoj vožnji i na vrlo kratkim rutama često trpe veće posljedice.

Još jedna komponenta koja loše podnosi takav način korištenja jest akumulator. Budući da je zadužen za pokretanje motora i napajanje važnih električnih sustava, mora se tijekom vožnje dovoljno napuniti. Ako se automobil vozi kratko, pri niskim brzinama i uz česta pokretanja hladnog motora, akumulator se postupno iscrpljuje i s vremenom može ozbiljno oslabjeti, piše tportal.

Zaključak je prilično jasan - za automobil je bolje izbjegavati česta kratka putovanja kad god je to moguće. U mnogim slučajevima takve relacije mogu se zamijeniti hodanjem, biciklom ili javnim prijevozom, osobito u toplijem dijelu godine.