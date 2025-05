Stručni komentator o Hajduku: Nije to sezona za slavlje. Nema igrača koji su bili po kvaliteti blizu Livaji

U razgovoru za HRT-ovu emisiju Sportske minute, stručni komentator Darko Jozinović analizirao je završnicu jedne od najuzbudljivijih sezona u povijesti HNL-a.

Nakon dramatične sezone i borbe tri kluba do samog kraja, Rijeka je po drugi put u povijesti postala prvak Hrvatske.

- Na početku bih čestitao Rijeci na osvojenoj tituli, koja je apsolutno zaslužena. Rijeka je bila najkonstantnija, najmanje je oscilirala kroz prvenstvo i bila je najbolja kad je bilo to najpotrebnije u zadnjih deset kola, rekao je Jozinović, osvrnuvši se na odlučujuću utakmicu protiv Slaven Belupa:

- Ja sam bio siguran da Rijeka tu šansu neće propustiti. Način na koji su ušli u utakmicu, to je bila jednosmjerna ulica. Na vrijeme su zabili prvi zgoditak, oslobodili se pritiska.

Rijeka imala kolektiv

Unatoč odlascima ključnih igrača, Rijeka je ostala kompaktna i konstantija od Dinama i Hajduka.

- Ona je šest, sedam igrača iz prvih 11 kroz cijelu sezonu izgubila, ali nisu gubili glavu te zasluženo osvojili. Rijeka je dobila prvenstvo na temelju kolektiva, za razliku od Dinama i Hajduka, istaknuo je.

Jozinović je pohvalio trenera Radomira Đalovića:

- On je vojnik kluba, dobri duh. Igrači su ga slijedili, i kad je bilo crno poslije Olimpije, vjerovao je u njih. To je njegova prva trenerska sezona i odmah titula. Jednostavno, nema što bolje što poželjeti.

Za Dinamo nije imao dileme, razočaravajuća je sezona iza maksimirske momčadi.

- Dinamo peti put od osnutka hrvatske lige nije osvojio ni Kup, ni prvenstvo. Da, u svakom slučaju, po meni je to promašaj. S obzirom na vrijednost momčadi, Dinamo je apsolutno podbacio, što se tiče rezultata. No, bilo je i drugih problema, kriza upravljanja, ovako velik klub ne mogu voditi ljudi koji nikad nisu bili u sportu i to je bilo vidljivo. Promijenili su četiri trenera, dovodili igrače sumnjive kvalitete...

Boban nema čudnovatu metlu

O kontrastu između europskih i domaćih nastupa:

- U Ligi prvaka nemaš pravo da ne budeš na 150 posto. A u domaćem prvenstvu, ako misliš da ne trebaš trčati i ulaziti u duele, dolaziš u probleme. U toku prvenstva si sedam-osam puta imao šansu da preuzmeš vrh. Kad si morao, podbacio si. To meni govori o karakteru igrača.

Jozinović kaže da je Zvonimir Boban došao u pravom trenutku, ali nema čudnovatu metlu. Treba ljude koji će ga pratiti i koji znaju nogomet.

Hajdukova sezona?

Hajduk je hrvatsko prvenstvo završio na trećem mjestu.

- Hajduk iz prošle sezone borio se do ožujka, a sada do zadnjeg kola – ima nekog pomaka, ali nije to sezona za slavlje. No, mislim da nije imao momčad kvalitete da može otići do kraja. Imao je šansi, ali je osvojio samo tri boda u zadnjih šest kola. Sam je kriv, objasnio je.

O treneru Gennaru Gattusu je rekao:

- Možda je pogriješio kod pozicija par igrača i minutaži. Ukupno gledajući, nema puno pluseva. Međutim, mislim da je on iz ove momčadi maksimum izvukao. Hajduk nije imao puno igrača koji su bili po kvaliteti blizu Livaji.