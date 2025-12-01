Stručne radionice u organizaciji Društva pedagoga tehničke kulture Split

Društvo pedagoga tehničke kulture Split (DPTK Split) je organiziralo dvije stručne radionice s područja elektronike, osmišljene s ciljem unapređenja nastave tehničke kulture, kvalitetnije pripreme učenika za natjecanja mladih tehničara te poticanja razmjene iskustava među učiteljima.

Radionice, koje su vodili Nela Beronja i Tome Kovačević, članovi DPTK Split, upriličene su u mjesecu studenom 2025. g., u splitskoj OŠ Mejaši. U radionicama je sudjelovalo trinaestoro polaznika, nastavnika tehničke kulture i članova DPTK Split.

Radionice su bile strukturirane u sljedeće tematske cjeline: primjena Tinkercada u nastavi tehničke kulture, izrada jednostavnih elektroničkih sklopova u virtualnom okruženju, analiza i praktična izrada zadataka sa školskih i županijskih natjecanja, demonstracija zadataka s državne razine natjecanja, te primjeri dobre prakse i integracija u nastavne jedinice. Sudionici su aktivno sudjelovali u praktičnim zadacima, razmjenjivali iskustva i raspravljali o izazovima u nastavi tehničke kulture.

Posebno je istaknuta važnost korištenja digitalnih alata poput Tinkercada, koji omogućuju učenicima bolje razumijevanje elektroničkih sklopova kroz vizualizaciju i simulaciju.

Radionice su pokazale da kontinuirano stručno usavršavanje učitelja tehničke kulture ima ključnu ulogu u podizanju kvalitete nastave i motivaciji učenika za sudjelovanje u natjecanjima mladih tehničara.