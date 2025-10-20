Stravično ubojstvo u susjedstvu: Vozač kombija nasred ulice likvidirao odgojiteljicu

Policija je u ponedjeljak ujutro zatvorila Kolodvorsku cestu u Pivki u Sloveniji gdje je muškarac ispred jedne trgovine prvo ubio ženu, a onda presudio sebi, piše danas.hr.

Riječ je o muškarcu koji je živio u obližnjoj zgradi, a ubijena je učiteljica iz susjedne zgrade.

Hladnokrvnom ubojstvu svjedočio je ubojičin susjed, po struci zaštitar, koji je tragediju promatrao sa svog balkona. Kako nam je objasnio, vidio ih je zajedno ispred stambene zgrade. Kako piše slovenski Dnevnik, nije primijetio svađu, ali je primijetio da je susjeda žrtvi dala cigaretu i utrčala u stambenu zgradu.

Ona je nastavila pločnikom, a on je ubrzo nakon toga istrčao iz stambene zgrade. Dozvao ju je, okrenula se, a nedugo nakon toga ju je iz neposredne blizine tri puta upucao. Zatim je presudio sebi.

Pucnjeve su čule i prodavačice obližnje trgovine, čule su četiri hica. Jedna je istrčala i prepoznala žrtve. "Odmah sam je prepoznala, živi u susjednom bloku", rekla je druga prodavačica koja je u tom trenutku usmjeravala djecu koja su pokraj tijela išla u školu.

Prema riječima mještana, ubojica i njegova žrtva bili su prijatelji, on je bio vozač kombija, a ona odgojiteljica u lokalnom vrtiću. Žrtva je bila udana, suprug joj je bio vojnik i na misiji u Njemačkoj, a imala je i odraslog sina.