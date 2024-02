STRAVIČNI PRIZORI Ovako izgleda mjesto nesreće gdje se kamion zabio u kuću i sobu u kojoj je spavala 14-godišnjakinja

U Slavoniji jutros nesvakidašnja prometna nesreća. Kamion je sletio s ceste i zabio se u kuću, točnije u dječju sobu u kojoj je spavala 14-godišnja djevojčica. Sve se dogodilo u zoru, oko 6 sati i 20 minuta kada je vozač, nakon što je skrenuo u lijevo i tegljač s prikolicom zabio u obiteljsku kuću.

Cijela kabina završila u sobi djevojčice

Cijela kabina kamiona završila je u sobi djevojčice. Krevet joj je odguran na drugu stranu sobe, ali pukom srećom, nije zadobila ozljede opasne po život. Hospitalizirana je u vinkovačkoj bolnici. "Lakše su tjelesne ozljede, ali zbog samog mehanizma ozlijede zaprimit ćemo je u bolnicu. Drugi gospodin, vozač, njemu smo napravili CT obradu i dokazana je samo fraktura nosne kosti. Gospodin ne bi želio ostati u bolnici. On će se potpisati pa ćemo dalje postupati", kazao je Tomislav Abramović, traumatolog u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci.

Prizori su stravični, a RTL-ov reporter razgovarao je s vlasnikom kuće Markom Miškićem.

"Neopisivo i jezivo"

"Što da vam kažem, neopisivo i jezivo. Probudio sam se i išao popiti kavu. Prvo sam pomislio da je puklo staklo, a onda se zatresla i kuća. Da nije bio potres, pomislio sam. Nije prošao minut, moja gospođa dolazi i govori, dolazi srušio se krov. Ma nemoguće, pomislio sam. Kada sam došao gore, nisam mogao otvoriti vrata. Razvalio sam vrata kako bih došao do djeteta koje je spavalo u svojoj sobi. Odvukao sam je van, no kada sam pogledao to nije pao krov, već je kamion uletio u kuću" kazao je Marko Miškić.

Dodaje da ga je žena zvala i da je bio u bolnici. "Zašivena joj je glava, žali se da je bole slezena i ostaje u bolnici da se vide sve pretrage. Ja se nadam da će biti sve OK", kazao je.

"Ona je samo rekla: 'Mama curi mi krv'. To je za nju bio šok. Bila je tu, doživjela je to ", kazao je za RTL Miškić.

Vozača je, kaže, tim hitne pregledao i potom su ga odvezli. I djevojčicu su pregledali i odvezli u bolnicu. Na pitanje što će dalje kaže: "To ćemo vidjeti. ovako to ne mogu ostaviti, ne mogu financijski, nisam u radnom odnosu, nije niti žena".

Nesreću je prouzročio 40-godišnji državljanin Makedonije

Prometnu nesreću u vinkovačkoj gradskoj četvrti Mirkovcima, zabivši se kamionom u obiteljsku kuću, prouzročio je 40-godišnji državljanin Sjeverne Makedonije, potvrdila je policija po završetku očevida.

U nesreći su lakše tjelesne uzljede zadobili vozač kamiona i 14-godišnjakinja koja se nalazila u kući, u prostoriji u koju je ušla cijela kabina kamiona. Liječnička pomoć pružena im je u vinkovačkoj bolnici.

Očevidom je utvrđen da se jutros oko 6,20 sati, vozač teretnog automobila s poluprikolicom slovenskih registracija, 40-godišnji državljanin Sjeverne Makedonije, nije kretao sredinom obilježene prometne trake kolnika Ulice Branka Radičevića u Mirkovcima. Vozilo je pomaknuo ulijevo, prešao preko lijeve prometne trake i bankine, sletio na zelenu površinu i udario u crpnu stanicu za otpadne vode i ormar električnih instalacija, a potom u ogradu obiteljske kuće 86-godišnjakinje te u zid obiteljske kuće 43-godišnjakinje. Od siline udara teretno vozilo probilo je zid obiteljske kuće. U tom trenutku u prostoriji kuće u kojoj je urušen zid nalazila se maloljetnica, objavila je policija po završetku očevida.

Vozač teretnog automobila i maloljetnica prevezeni su vozilima Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije u Opću županijsku bolnicu, gdje su im utvrđene lakše tjelesne ozljede.

Obavljenim alkotestiranjem nije utvrđena prisutnost alkohola u organizmu vozaču teretnog automobila.

Zbog počinjenog prekršaja kojim je izazvao prometnu nesreću u kojoj ima ozlijeđenih osoba, vozaču je uručen prekršajni nalog, naveli su iz policije.