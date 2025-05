Stravični napad nožem: Žena na kolodvoru izbola dvanaest ljudi

Na glavnom kolodvoru u Hamburgu danas navečer se dogodio napad nožem, izvještava BILD. Najmanje dvanaest osoba je ozlijeđeno, a savezna policija je uhitila jednu ženu (39).

Na glavnom kolodvoru je potpuno zaustavljen željeznički promet. Napad se dogodio između perona 13 i 14. Mrlje krvi na podu svjedoče o strašnom zločinu.

Najprije se govorilo o osmero ozlijeđenih, zatim je policija precizirala da su tri žrtve na rubu između života i smrti, tri su teško ozlijeđene, a šest osoba ima lakše ozljede. Prema informacijama BILD-a neki od ozlijeđenih primaju hitnu pomoć u vlakovima.

Pozadina čina zasad je nejasna, kao i detalji napada. U međuvremenu je stigao tim za kriznu intervenciju Crvenog križa kako bi zbrinuo obitelji žrtava.

Glasnogovornik hamburške vatrogasne službe rekao je novinskoj agenciji AFP da je 12 osoba ozlijeđeno te da su neke ozljede opasne po život. "Prema početnim nalazima osoba je navodno ozlijedila nekoliko ljudi nožem na glavnom kolodvoru. Osumnjičenu osobu je uhitila policija", objavila je hamburška policija na X-u.

Slike s mjesta događaja prikazuju brojno osoblje i vozila hitnih službi na tlu te barijere koje kao da skrivaju ozlijeđene od javnosti. Jedna fotografija korištena na lokalnim medijima prikazuje čovjeka kojeg liječnici hitne pomoći odnose na nosilima.

Društvenim mrežama širi se i video koji prikazuje osumnjičenicu koju policajci izvode s kolodvorskog perona s rukama vezanima iza leđa te je stavljaju u policijsko vozilo, prenosi Index.

Glavni kolodvor u Hamburgu jedno je od najprometnijih prometnih čvorišta u Njemačkoj s više od 550.000 putnika dnevno prema podacima njihove web stranice. Često je pretrpan tijekom prometne gužve petkom.

Njemačka se već dulje vrijeme suočava s napadima nožem na javnim prostorima. Prošle nedjelje je u Bielefeldu došlo do posljednjeg napada, u kojem su ozlijeđene četiri osobe, a sumnja se da je počinitelj, Sirijac, djelovao iz islamističkih pobuda.

