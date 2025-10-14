Stravična tragedija u susjedstvu. Eksplozija tijekom deložacije odnijela živote trojice karabinjera

Italija je pogođena jednom od najtežih tragedija u posljednjih dvadeset godina nakon što je tijekom pokušaja deložacije u Castel d'Azzanu došlo do eksplozije u kojoj su smrtno stradala tri karabinjera, a još trinaest pripadnika snaga sigurnosti i spašavanja je ozlijeđeno, piše Ansa.

Eksplozija tijekom službene akcije

Sve je započelo prilikom službene perquisicije kuće obitelji Ramponi, koja je već godinama bila predmet sudskog spora zbog dugova i ovrha. Prema istražiteljima, prilikom ulaska karabinjera u objekt aktivirana je improvizirana eksplozivna naprava, vjerojatno molotovljev koktel, što je izazvalo snažnu detonaciju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U eksploziji su poginuli brigadir Valerio Daprà (56), karabinjer Davide Bernardello (36) i luogotenente Marco Piffari (56). Ozlijeđeni su deseci pripadnika karabinjera, među kojima i trojica policajaca te jedan vatrogasac, no nitko nije životno ugrožen.

Kuća u kojoj se dogodila tragedija pripadala je braći i sestri Ramponi – Francu, Dinu i Mariji Luisi – poljoprivrednicima i stočarima koji su se godinama borili s dugovima i gubitkom imovine. Njihovi su tereni već bili prodani na dražbi, a ostala im je samo obiteljska kuća bez priključka na struju i jedno polje s tridesetak krava.

Obitelj je već ranije prijetila nasilnim otporom – prošle godine braća i sestra zaprijetili su da će kuću dići u zrak, a Maria Luisa se u jednom incidentu polila dezinficijensom. Prema dostupnim informacijama, upravo je ona u trenutku policijske akcije aktivirala eksploziv i teško se ozlijedila. Trenutačno je hospitalizirana, dok su Franco i Dino uhićeni.

Reakcije politike i institucija

Tragedija je izazvala val šoka i tuge u cijeloj Italiji. Predsjednik Republike Sergio Mattarella izrazio je duboko saučešće obiteljima poginulih i podršku ozlijeđenima, dok je premijerka Giorgia Meloni naglasila "žrtvu onih koji svakodnevno služe državi i njezinim građanima".

Ministar obrane Guido Crosetto posjetio je ozlijeđene u veronskim bolnicama te izjavio: "Ovo je obitelj, a izgubili smo tri njezina člana. Karabinjeri znaju da riskiraju, ali njihova hrabrost i žrtva nikada se ne smiju zaboraviti."

Regija Veneto proglasila je višednevnu žalost, a općina Castel d’Azzano šest dana komemoracije. Vlada Italije proglasila je dva dana nacionalne žalosti – današnji dan i dan državnog pogreba, koji će biti određen nakon obdukcija.

General Salvatore Luongo, zapovjednik karabinjera, naglasio je kako Italija nije doživjela toliki gubitak u redovima oružanih snaga još od tragičnih napada u Nassiriyi i na Pilastro, javlja Ansa.

Istraga i daljnji koraci

Istražitelji su potvrdili kako je u kući pronađeno najmanje šest plinskih boca, što upućuje na pripremu eksplozije. Ključni dokazi prikupljaju se i putem snimki bodycam kamera karabinjera. Tužitelj iz Verone Raffaele Tito potvrdio je da se vodi istraga za "ubojstvo s predumišljajem i namjerom", dok se razmatra i kazneno djelo "masakra".