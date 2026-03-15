Stravičan zločin u Mannheimu: Mohamed (17) ubio Mariju (19) u šumi

Žena je šetajući šumom u Mannheimu otkrila mrtvo tijelo mlade žene (19). Sada je potvrđeno da je žrtva ubijena. Sedamnaestogodišnji sirijski državljanin osumnjičen je za zločin i uhićen je. Novi dokazi ukazuju da je on počinio zločin.

Tijelo je otkriveno u srijedu ujutro u blizini popularnog rekreacijskog područja Karlstern u šumi Käfertaler. Policija je odmah posumnjala na nedjelo.

Ubijena žena je kasnije identificirana kao ukrajinska državljanka. Prema istražiteljima, živjela je sa svojom obitelji u Mannheimu (Baden-Württemberg) od 2022. i bila je u vezi s počiniteljem, piše Fenix magazin.

Njemački mediji objavili su kako se žrtva zove Maria (19), a osumnjičeni Mohamed (17). Navodno ga je htjela prijaviti policiji. Kako pišu njemački mediji, navodno je ubijena dva dana prije sastanka s policijom.

Sedamnaestogodišnjak je htio uništiti svoju žrtvu

Početne istrage ukazuju na to da je mlada žena pretučena na smrt. Istražitelji su izjavili da ju je muškarac potom ubio rukama i, vjerojatno, drvetom. Kako pišu njemački mediji, istražitelji su na sirijskom državljaninu pronašli odjeću umrljanu krvlju, za koju se vjeruje da ju je nosio u vrijeme zločina.

Osumnjičenik je također imao ozljede na rukama, za koje se kaže da odgovaraju opsežnim ozljedama glave koje je zadobila Ukrajinka. Policija kaže da je djelovao s jasnom namjerom da je ubije, namamivši je u šumu.

Prema istrazi, navodni počinitelj i njegova žrtva poznavali su se neko vrijeme. Sedamnaestogodišnjak i 19-godišnjak bili su u vezi više od godinu dana.

Policija traži svjedoke

Prema policiji, djelovao je s namjerom da je ubije. Osumnjičenik, koji je navodno ušao u Njemačku 2022. kao maloljetnik bez pratnje u dobi od 13 godina, uhićen je u srijedu navečer. Za njim je izdan nalog za uhićenje zbog ubojstva.

Svjedoci i svi koji su primijetili nešto sumnjivo mole se da se jave policiji, navode njemački mediji.