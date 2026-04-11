STRAVIČAN SLUČAJ U DALMACIJI Partnericu prisilio na odnos s maloljetnim sinom, prijetio im i napadao

Zbog teških kaznenih djela protiv spolne slobode, odnosno jer je svoju nevjenčanu partnericu prisilio na seks sa svojim maloljetnim sinom u kuhinji obiteljske kuće u jednom mjestu na širem zadarskom području, na tri i pol godine zatvora proteklih je dana, kako doznaje Jutarnji, na Županijskom sudu u Zadru nepravomoćno osuđen Rumunj V. F. (46).

Riječ je o stravičnim događajima od prije jednog desetljeća koji su se odvijali početkom lipnja na farmi na kojoj su živjeli, a postupak je okončan vrlo brzo nakon što je u prosincu prošle godine optuženi izručen Hrvatskoj. Za razliku od osuđujuće presude, pravomoćnost iste će čekati iza zatvorskih rešetaka, ali zato sudske troškove od 1740 eura platiti ne mora, piše Jutarnji list.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prema optužbi, bivšu partnericu je prvo optuživao da je zavela mu sina, a onda ih oboje natjerao da se skinu. Potom je donio veliki nož i sjekiru te pištolj za ubijanje svinja, a njoj je uzeo i mobitele. I sina i partnericu je počeo tući po cijelom tijelu drvenom drškom sjekire, optužujući ju da je spavala s njegovim 15-godišnjim sinom, a onda joj je na tjeme prislonio pištolj za ubijanje svinja iz kojeg bi opaljivao čim bi ona glavu izmaknula.

U jednom je trenutku uzeo nož te joj ga stavio na vrat, a kako se ona branila porezala se po dlanovima. Potom je krenuo i na sina uhvativši ga rukom za glavu, a nakon toga je, pak, s nje počeo trgati odjeću. Sina i partnericu je tjerao na seks, nju je polijevao vodom i usput im prijetio da će ih ubiti.

Prestravljena žena je zadobila niz podljeva, porezotina, rana i oguljotina po cijelome tijelu. Iako ga je pokušavala uvjeriti da s njegovim sinom nije imala ranije ništa, on joj povjerovao nije.

U sudnici je optuženi na kraju priznao krivnju, a u vrijeme uhićenja imao je 0,78 promila alkohola u sebi. Provedenim psihijatrijsko-psihologijskim vještačenjem utvrđeno je da optuženi funkcionira na razini lake mentalne retardacije, uz mješoviti poremećaj poput anksioznosti i ustrašenosti, kao i da je kritičnog dana bio smanjeno ubrojiv, piše Jutarnji list.

Kao olakotne okolnosti sud je Rumunju uzeo u obzir da je djela iskreno priznao i pokajao se, kao i da ih je počinio u smanjeno ubrojivom stanju, a tu je „upao” i protok vremena od jednog desetljeća.