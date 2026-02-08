Stravičan pad Lindsey Vonn! Amerikanka jecala i vrištala, helikopter ju odvezao u bolnicu

Legendarna američka skijašica Lindsey Vonn doživjela je veliku nesreću prilikom spusta u talijanskoj Cortini.

41-godišnja skijašica nije se ni približila končanom cilju jer je već u gornjem dijelu staze pretrpjela težak pad i tako završila svoju utrku, a vrlo vjerojatno i karijeru.

Naime, Vonn je na Olimpijskim igrama odlučila nastupiti s potrganim ligamentima u lijevom koljenu što je već samo po sebi označavalo veliki rizik, pišu Sportske novosti.

Amerikanka je iznenadila sve svojim nastupom jer je nedavno na spustu u Crans Montani također doživjela pad netom prije kojeg su joj pukli ligamenti u koljenu.

Pad se dogodio tako što je nakon izlaska iz jednog zavoja izgubila kontrolu te se odrazila visoko od tla te potom teško pala na nizbrdici i završila uz sami rub staze.

Nakon pada ostala je ležati te su se u prijenosu mogli čuti vriskovi i plač od velike boli. Video te sitaucije možete pogledati OVDJE.

Vonn je prevezena u bolnicu helikopterom gdje će se uskoro saznati ozbiljnost njene situacije.

S obzirom na ranije zdravstveno stanje, ovaj pad i životnu dob realno je očekivati da bi ovo mogao biti ružan kraj velike karijere.

Prošle je godine prekinula petogodišnju pauzu povratkom nastupima u Svjetskome kupu nastupajući s djelomično zamijenjenim umjetnim desnim koljenom.

Ove je sezone već pobijedila u dva spusta i vodeća je u ukupnom poretku u toj disciplini Svjetskog kupa, ali njeni bi uspjesi mogli naglo stati na tome.

Dok se Vonn teško ozlijedila, druga Amerikanka Breezy Johnson već slavi zlatnu medalju. Sve su favoritkinje odvezle spust i doista bi bila velika senzacija da do kraja utrke netko prestigne Johnson, odnosno Njemicu Emmu Aicher i Talijanku Sofiju Goggiu, koje imaju srebro i broncu. Johnson je i aktualna svjetska prvakinja u spustu.

Dobar rezultat ostvarila je i četvrta Amerikanka, Jacqueline Wiles, koja je u cilj ušla s četvrtim najboljim vremenom te je izjednačena s Austrijankom Cornelijom Hütter.