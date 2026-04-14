Stravičan obrat u susjedstvu. Mislili da je samoubojstvo, a onda se dogodilo nešto neočekivano

Slučaj koji je u ponedjeljak šokirao sarajevsko naselje Dobrinja u kojem je pronađeno beživotno tijelo muškarca dobilo je neočekivani preokret nakon što je policija uhitila trojicu osumnjičenih za ubojstvo.

Iako se neslužbeno prvo vjerovalo da je riječ o samoubojstvu, BIH policija je ipak zaključila da je njegova smrt posljedica kaznenog djela, prenosi Klix.ba.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Naime, građani su u ponedjeljak policiji dojavili da su u ulici Dobrinjske bolnice na asfaltu pronašli beživotno muško tijelo. Riječ je o 36-godišnjem A.M. iz Sarajevu, čiju je smrt potvrdio liječnik Zavoda za hitnu medicinsku pomoću Kantona Sarajevo.

Uhićena trojica mladića

O svemu je obaviješten dežurni tužitelj Kantonalnog tužiteljstva koji je rukovodio očevidom, na kojem su pomagali i pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo. Istraga je zatim otišla u drugom smjeru što je dovelo do uhićenja.

"Radeći na rasvjetljavanju svih okolnosti nastanka smrti 36-godišnjaka, policijski službenici su u večernjim satima uhitili tri muškarca iz Sarajeva N.P. (1999), A.Š. (2000) i D.Ć. (1993) zbog osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo Ubojstvo u supočinjenju", stoji u priopćenju policije.

Osumnjičeni se nalaze na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama tamošnjeg MUP-a.