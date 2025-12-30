Stravičan napad u zgradi: Policija uhitila muškarca koji je ubo ženu devet puta i pobjegao

Nakon što je žena (68) više puta izbodena nožem u hodniku zgrade u Novom Beogradu iz koje je izlazila s unukom na rukama, policija je uspjela ući u trag i uhititi osumnjičenog Tihomira Krstića.

Kako pišu srbijanski mediji, taj je 44-godišnjak dobro poznati kriminalac, najčešće osuđivan zbog razbojništava i krađa, a na meti su mu nerijetko bili i maloljetnici.

Krstić je, kako se sumnja, napao ženu u subotu 27. prosinca oko 13 sati u stambenoj zgradi na Novom Beogradu, i to pred njezinim unukom. Zadao joj je navodno čak devet uboda nožem te ju opljačkao i pobjegao. Ozlijeđena žena je stabilno i nije životno ugrožena.

Zadobila je tri ubodne rane u predjelu desne ključne kosti, jednu u lijevu, četiri u lijevo rame te jednu u glavu. Probušeno joj je i plućno krilo, piše Nova.rs, prenosi Dnevnik.hr.

Napadač je s mjesta zločina pobjegao s ukradenom torbom u rukama, a sve je zabilježeno na nadzornim kamerama. Policija je objavila fotografije osumnjičenika i apelirala na građane da proslijede informacije o napadaču. Sljedećeg dana osumnjičenik je uhićen, a pokazalo se da se radi o Tihomiru Krstiću.

Javnost zbunio fotorobot

Ono što je zbunilo javnost je fotorobot koji je objavila policija, generiran pomoću umjetne inteligencije, i kako Krstić uistinu izgleda. Građani nisu mogli prepoznati počinitelja na temelju prve fotografije, a ni policajci isprva nisu znali kako počinitelj izgleda.

"Međutim, kada smo konačno vidjeli kako je napadač stvarno izgledao, shvatili smo da su to zapravo dvije potpuno različite osobe prikazane tada na toj fotografiji koja je generirana i na videu, gdje smo zapravo vidjeli kako je napadač izgledao", rekao je novinar Danasa i bivši policajac Uglješa Bokić za N1.

Tihomir Krstić uhićen je na kraju na autobusnoj stanici u Rakovici, nedaleko od zgrade u kojoj je živio. Kada ga je policajac upitao: "Što si to učinio, čovječe?", osumnjičeni je navodno odgovorio: "Ja sam narkoman i HIV pozitivan."

Prema neslužbenim informacijama, Tihomir Krstić je prije oko dva mjeseca pušten iz zatvora. Njegova kriminalna prošlost otkriva da mu ovo nije prvi put da koristi nož za prijetnje. Još u kolovozu 2011. godine od dvojice maloljetnika oteo je dva mobitela i 200 dinara uz prijetnju: "Izvadite iz džepova sve što imate, izbost ću vas nožem i pucat ću u vas!"

Samo dva mjeseca kasnije ponovno je napao i opljačkao dvojicu dječaka, a uzeo im je mobitele, novac, nakit, piše Blic.

Nakon pljačke Krstić im je zapovjedio: "Trčite dolje, ako vas čujem, stići ću vas i izbosti!", nakon čega su dječaci pobjegli. Samo pet dana nakon toga ukrao je mobitel i jednoj ženi prišavši joj s leđa i istrgnuvši joj uređaj iz ruke dok je razgovarala.