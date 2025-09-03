Stravičan epilog potrage kod Osijeka: Tijelo nestale žene pronađeno raskomadano u septičkoj jami

Više od tri tjedna trajala je potraga za ženom iz okolice Osijeka, a slučaj je ovih dana dobio stravičan epilog.

Nakon što je policija iscrpila sve druge tragove, fokus istrage preusmjeren je na kuću u kojoj je živjela sa suprugom – i upravo tamo je otkrivena jeziva istina.

Na slučaju su radili krim policija i forenzičari. Pretresao se svaki kutak kuće, razbijali betonski dijelovi dvorišta, ispumpavala septička jama.

Kako neslužbeno doznaje 24sata, upravo su u septičkoj jami pronađeni posmrtni ostaci nestale žene.

Susjedi u šoku

Policija je obilazila susjede kako bi prikupila dodatne informacije o bračnom paru koji se u mjesto doselio prije nekoliko godina.

"Ne poznajem ih baš dobro jer su u tu kuću u doselili prije par godina. Dosta su se držali za sebe. Uzgajali su pit bullove pa im gosti nisu baš dolazili. On je radio u jednoj firmi, a nisam siguran da je ona negdje radila. On je bio malo problematičan lik.

Bili su i u zatvoru oboje. Dobili su i dijete, ali im je oduzeto zbog takvog problematičnog života. Ne sjećam se kada sam nju vidio, davno rekao bih, i bilo je vrlo znakovito kada se pojavila informacija da je ona nestala. A njega sam vidio u ponedjeljak. Bio je pred kućom, gol do pasa, dugo je glasno pričao na mobitel, baš galamio. Bilo je neobično što je ispred kuće, šeta gore-dolje, jer ga baš nisam tako viđao vani.

Sada kada smo čuli da je ona pronađena u dijelovima, zgroženi smo. Jadna žena", rekao je jedan od njihovih susjeda kod kojega je također došla policija kako bi saznala malo više o životnim okolnostima bračnog para.

"Njihovu sam kuću izbjegavala. Taj čovjek izgleda malo strašno, iako nisam čula da je ikada iz njihove kuće dolazila neka galama. Nisu lijepe priče o njima kolale, ali ne ulazim u to. Rekla sam policiji da mi je bilo jako neobično što smo svi u ulici proteklog vikenda osjetili nesnosan smrad, ali izgorenog mesa. Nadam se da to nije išlo iz njihove kuće", s užasom kaže druga susjeda.

Osječka policija kratko poručuje za 24sata da su u navedenoj kući pronađeni određeni tragovi te da sada slijedi detaljna istraga.