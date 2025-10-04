Strava u susjedstvu. Sin pronašao majku u lokvi krvi, specijalci u potrazi za ubojicom

U beogradskom naselju Boljevci proglašeno je opsadno stanje nakon brutalnog ubojstva žene, prenosi Mondo.rs. Tijelo u lokvi krvi pronašao je njezin sin D.Đ., a policija intenzivno traga za počiniteljem.

Sumnja se da je stravičan zločin počinio suprug ubijene žene, Z.Đ.

Prema informacijama, muškarac je i ranije zlostavljao svoju suprugu. Susjedi čak tvrde da je 2024. godine pokušao ženu zadaviti.

Policija trenutačno traga za osumnjičenim, a mještanima Boljevaca poručeno je da ostanu u svojim kućama dok traje potraga, piše Mondo.rs.