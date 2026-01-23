Strava u Hrvatskoj. Vozač autobusa odveo putnicu na parkiralište i nasrtao na nju: "Htio sam da uživaš"

Mahnuo mi je rukom dok sam stajala pokraj pekarnice na Autobusnom kolodvoru da uđem u autobus. Budući da se stalno vozim na toj relaciji, vozača sam znala iz viđenja i mislila sam da idemo na odlazni peron pa ćemo krenuti. No on me je odvezao na parkiralište za autobuse i tamo me je počeo ispitivati imam li ljubav i postavljati druga neprimjerena pitanja – ispričala je istražiteljima potresena djevojka koja je krajem listopada prošle godine doživjela najgore putovanje autobusom u životu.

Dogodilo se to u autobusu prijevoznika Čazmatransa u večernjim satima, a žrtva je rekla da se vraćala kući u mjesto kraj Zagreba nakon što je bila gotova s obvezama koje je imala u glavnom gradu.

Prema optužnici Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu, 64-godišnji vozač postavljao je putnici neprimjerena pitanja dok su bili parkirani na parkiralištu Autobusnog kolodvora Zagreb, a zatim je tražio od nje da s njim ima spolni odnos. Prišao joj je sleđa, bočno se nagnuo na nju te ju je rukom uhvatio oko struka i privlačio k sebi, piše Jutarnjil list.

Na ispitivanju je sve poricao i tvrdio da putnica laže. Potvrdio je samo da je žena ušla u autobus koji je on odvezao na parkiralište, te je tvrdio da su čekali polazak i da on odveze autobus na peron. No žrtva je detaljno opisala sve što joj je govorio i radio, a istražiteljima je pokazala i poruke koje je slala majci iz autobusa, uz fotografiju vozača koju je uspjela potajno snimiti i poslati.

– Jako sam se iznenadila i isprva nisam shvaćala što se događa. Rekla sam mu da ne želim ništa i nije mi se sviđalo kako se taj razgovor odvija, pa sam poslala mami poruku da me nazove. Dok sam pisala poruku, on je otišao u stražnji dio autobusa. Kad me je mama nazvala, razgovarala sam s njom o bilo čemu samo da ne moram slušati vozača. On je tijekom telefonskog razgovora došao do mene, naslonio ruke na moje sjedalo i čekao da završim razgovor. Kad sam završila s razgovorom, pitao me je je li mi to bila mama i onda je stavio ruku oko mojeg struka, počeo me privlačiti i dirati se – prisjetila se putnica.

"Ja sam htio da uživaš, a ti nećeš"

Žena je maknula njegovu ruku sa sebe i otišla na drugo sjedalo, nakon čega je vozač konačno odustao te se, ljutito mrmljajući, vratio na svoje sjedalo i pokrenuo autobus. Na parkiralištu su, tvrdi žrtva, proveli čak 40 minuta, a kad je izlazila iz autobusa, vozač joj je još dobacio: "Ja sam htio da uživaš, a ti nećeš."

Državno odvjetništvo optužilo ga je da je počinio kazneno djelo protiv spolne slobode bludnom radnjom, te traže da se vozaču izrekne uvjetna kazna zatvora od šest mjeseci, u koji neće ići ako u roku od dvije godine ne počini novo kazneno djelo. Također, traže da se protiv okrivljenog donesu mjere opreza, i to zabrana približavanja žrtvi te zabrana uspostavljanja kontakta s njom.