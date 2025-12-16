Strava u Hrvatskoj: Dječji psihijatar zlostavljao pacijente, uhićen je

Dječji psihijatar (46) iz KBC-a Osijek uhićen je i kazneno prijavljen zbog sumnje da je počinio niz teških kaznenih djela, uključujući zlostavljanje maloljetnih pacijenata i omogućavanje trošenja droge. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, predan je pritvorskom nadzorniku, izvijestila je policija na svojim stranicama.

Zlostavljao maloljetne pacijente i nudio im drogu

Policija sumnja da je dječji psihijatar u razdoblju od 2016. do 2019. godine u osječkom KBC-u iskoristio svoj položaj. Prema navodima, svojim četirima pacijentima, koji su u to vrijeme bili maloljetnici, obraćao se neprimjerenim riječima, neprimjereno ih dodirivao po tijelu te im davao drogu na konzumaciju.

Istragom je također utvrđeno da je od 2018. do 2023. godine drogu davao i odraslim osobama, svojim poznanicima, danas 35-godišnjakinji i 35-godišnjaku, prenosi Index.

Našli mu dosta droge

Temeljem naloga Županijskog suda u Osijeku, policija je jučer obavila pretragu doma, ordinacije i vozila kojima se osumnjičeni koristi. Tom prilikom pronađena su i oduzeta dva računala, mobitel te značajna količina raznih droga.

Zaplijenjene su 33 vrećice marihuane ukupne težine 213,9 grama, 12 tableta MDMA, hašiš, dodatna pakiranja MDMA u grumenima, amfetamin te šprica s 0,5 mililitara nepoznatog sadržaja.

Nakon dovršenog istraživanja, zdravstveni djelatnik je uhićen i predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu za kaznena djela: "Povreda djetetovih prava", "Bludne radnje", "Omogućavanje trošenja droga" te "Neovlaštena proizvodnja i promet drogama".

Psihijatar KBC-a Osijek

Ravnateljstvo osječkog Kliničkog bolničkog centra (KBC) udaljilo je s posla dječjeg psihijatra kojeg je policija uhitila zbog sumnji u bludne radnje prema maloljetnicima i omogućavanja konzumiranja droge, izvijestilo je u utorak Ravnateljstvo KBC-a.

"Surađujemo sa svim nadležnim institucijama. Odmah po službenom saznanju, Ravnateljstvo je postupilo sukladno čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti te donijelo Odluku o udaljenju radnika od obavljanja poslova. Radi zaštite prava pacijenata i budući da je postupak u tijeku, ne možemo iznositi dodatne pojedinosti niti komentirati konkretne okolnosti slučaja.", priopćili su.

Reakcija Ministarstva zdravstva

Ministarstvo zdravstva izrazilo je zgroženost te osudilo kaznena djela za koja se tereti dječjeg psihijatra. "Riječ je o iznimno teškim, moralno i društveno neprihvatljivim postupanjima koja predstavljaju grubo kršenje zakona, profesionalnih standarda i temeljnih etičkih načela zdravstvene struke.

Zlouporaba položaja zdravstvenog djelatnika, osobito na štetu djece i maloljetnika, apsolutno je nedopustiva te za takva djela ne može i neće biti nikakvog opravdanja. Ovakvi postupci ozbiljno narušavaju povjerenje građana u zdravstveni sustav i bacaju ljagu na profesiju koja je utemeljena na sigurnosti, skrbi i povjerenju."

Nulta stopa tolerancije

Ministarstvo zdravstva ima nultu stopu tolerancije prema svakom obliku nasilja, zlostavljanja i kriminala u zdravstvenom sustavu, priopćili su te u potpunosti podržavaju zakonito postupanje policije i pravosudnih tijela. "Očekujemo da svi odgovorni budu sankcionirani najstrožim kaznama propisanima zakonom.

Zaštita pacijenata, a osobito djece, apsolutni je prioritet Ministarstva zdravstva. Ministarstvo je u kontinuiranom kontaktu s upravom zdravstvene ustanove u kojoj je ravnatelj, u okviru svojih upravljačkih ovlasti, pokrenuo unutarnji nadzor.

Po dovršetku postupka i sukladno utvrđenim činjenicama razmotrit će se daljnje mjere s ciljem sprječavanja sličnih situacija u budućnosti te jačanja i očuvanja najviše razine povjerenja građana u zdravstvene ustanove i zdravstveni sustav u cjelini", stoji u priopćenju.