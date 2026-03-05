Strava kod Poreča: U kući pronađena tri tijela, policija na terenu

Policija je u jednoj kući na području Istre pronašla tri tijela, potvrdili su iz Operativno-komunikacijskog centra Policijske uprave istarske.

Prema prvim informacijama, tijela su pronađena u kući u okolici Poreča.

"U kući u okolici Poreča pronađena su tri tijela. U tijeku je očevid, a na mjestu događaja nalazi se i nadležni državni odvjetnik. Utvrđuju se okolnosti događaja", priopćili su iz policije.

Više informacija o ovom slučaju očekuje se nakon dovršetka očevida.