STRATEGIJA RAZVOJA GRADA SPLITA Tihomir Galić iz Mosta: "Gradsko vodstvo ne bi trebalo gubiti vrijeme na izmišljanje grandioznih projekata i samopromociju"

Danas se na Ekonomskom fakultetu u Splitu održava 21. sjednica Gradskoga vijeća Grada Splita. Konkretno rečeno, vijećnici se sastaju zbog tematske sjednice pod nazivom "Strategija razvoja grada Splita do 2030. godine".

"Tematska, ali i svečana sjednica"

"Rekao bih da je ovo tematska, ali i svečana sjednica. Pred vama je jedan vrlo kvalitetan dokument, i nadam se da ćemo ga usvojiti", rekao je kratko u početku gradonačelnik Grada Splita Ivica Puljak te je prezentirao dokument Strategije razvoja grada Splita do 2030. godine.

Razni stručnjaci na sjednici

U svakom slučaju, pred vijećnicima je velika rasprava o važnom dokumentu za Grad Split, ali i njegove stanovnike. Podsjetimo, cjelokupni dokument je vrlo opsežan i temelji se na više od 1.000 stranica strategija i analiza. Vrijedi napomenuti da su na tematsku sjednicu zbog važnosti dokumenta stigli i drugi uvaženi gosti.

Uz brojne pročelnike, na tematsku sjednicu su stigli i predstavnici Sveučilišta u Splitu, razni drugi stručnjaci i od izrađivači Strategije. Također, došao je od strane Splitsko-dalmatinske županije dožupan Stipe Čogelja.

Galić iz Mosta: "Posebno zabrinjava činjenica da se dokument koji je završen u rujnu 2023. poziva na podatke popisa stanovništva iz 2011. godine"

Tihomir Galić iz Mosta je imao svoje mišljenje o Strategiji Grada Splita.

Njegovo izlaganje vam prenosimo u cijelosti:

"Izrada dokumenta Strategija razvoja grada Splita do 2030 trajala je 5,5 godina, a primjena istoga će trajati 6 godina. Sama ta činjenica ne govori toliko o kvaliteti dokumenta koliko govori o odnosu gradske vlasti prema istom. Vrlo je čudno što je tomu tako jer danas smo svjedoci, odnosno čuli smo, kako gradska vlast drži ovaj dokument ključnim za budućnost Grada.

Dokument nazvan Strategija Razvoja Grada Splita do 2030. godine zvuči obećavajuće, u prvom redu sugerirajući napredak. Međutim, stvarnost je loša a nažalost slijedom dokumenta niti budućnost neće biti puno bolja.

Jednostavno, danas se predstavlja dokument koji će svoju uporabnu vrijedbnost imati jedino za "n" ponavljanja predstavnika gradske vlasti kako imamo Strategiju i za potrebe popunjavanja obrazaca za prijave na EU i ine fondove. Naime, unatoč sudjelovanju 42 znanstvenika, profesora i stručnjaka tijekom 5,5 godina, držimo kako ovaj dokument ne odražava trenutno stanje i potrebe grada Splita. Tijekom tog vremena, očekivao se sigurno puno sadržajniji i precizniji dokument koji bi bolje prepoznao stvarne probleme i potrebe.

Posebno zabrinjava činjenica da se dokument koji je završen u rujnu 2023. poziva na podatke popisa stanovništva iz 2011. godine, dok su službeni rezultati popisa stanovništva RH iz 2021. godine objavljeni 2022. godine, odnosno više od godinu dana prije završetka ovog dokumenta. To nije ništa drugo nego dokaz nemara i potpunog nezanimanja za sudbinu grada. Očigledno je da je nedostatak ažuriranja informacija utjecao i na valjanost same Strategije", naveo je Galić te je nastavio:

"Prema popisu stanovništva RH iz 2011. godine, grad Split je imao 178.102 stanovnika, dok je popisom iz 2021. godine taj broj pao na 160.525 stanovnika, što predstavlja gubitak od 17.525 stanovnika tijekom 10 godina.

Umjesto suočavanja s ovom alarmantnom činjenicom i aktivnog rada na rješenju, gradsko vodstvo bira izrađivanje Strategije, Studije, Planova u pravilu bez provedbe, odnosno bira sjediti skrštenih ruku i gledati Grad kako propada. Umjesto fokusiranja na demografiju a tek onda na razvoj i napredak, očito je kako dokument ima drugačiju svrhu, s obzirom na nedostatak vjerodostojnosti i relevantnosti. Čvrsto vjerujemo da grad Split danas, treba izraditi samo jedan dokument a to je "Demografski preporod Grada Splita"", istaknuo je mostovac.

"Divlja apartmanizacija uništava grad"

"Kako možemo govoriti o razvoju i napretku kada grad Split svakodnevno gubi više od 4 stanovnika dnevno? Gdje su projekti za izgradnju stanova za podstanare, mlade obitelji i ljude koji žele živjeti i raditi u Splitu? Na koji način se potiče korištenje postojećeg stambenog fonda za dugotrajni najam, odnosno podstanarstvo. Svjedoci smo kako se postojeći stambeni fond, cca. oko 9% ili otprilike 9.000 stambenih jedinica, pretvara u katastrofu za grad a sve zbog divlje apartmanizacije, za koju gradska vlast kaže da su nemoćni. Na ista pitanja MOST-a Splita na sjednicama gradskog vijeća jasno je odgovarano kako je Grad nema zakonskih mogućnosti utjecati na tu problematiku a danas u Strategiji čitamo kako će Grad se suočiti sa "divljom apartmanizacijom"?

Zanimljivo ali tu nemoć ne iskazuje gradske vlasti Zagreba, Osijeka, pa i nama bliske Makarske, oni rade i nastoje to riješiti, odnosno omogućiti normalan život svojim građanima i ostvariti preduvjete za razvoj i budućnost gradova. Divlja apartmanizacija uništava grad, to svi vidimo ali jedino gradska vlast može poduzeti i korake za poboljšanje te situacije, ali očito je kako oni to ne žele sakrivajući se iza starih floskula kako to nije zakonski moguće. Postojeći stambeni fond se topi, a gradske ulice postaju poprište apokalipse za one koji traže krov nad glavom. Podstanari, mlade obitelji i mnogi drugi prisiljeni su napustiti grad i tražiti bolje uvjete negdje drugdje", jasan je Galić.

"Koliko putovanja i vremena je potrošeno na samopromociju trenutnog vodstva po svim kontinentima"

"No gradsko vodstvo šuti i ne poduzima adekvatne korake. Umjesto toga, ulaže energiju u izradu Strategije koja potpuno sigurno neće niti biti provedena, pored svih pohvala i kvaliteta, čak i ako to poželimo, jer je nema tko provesti. Nažalost, s obzirom na pad stanovništva od 2011. do 2021., držimo kako je trenutni broj stanovnika grada Splita točno 157.737. Do kraja mandata ovog gradskog vodstva za očekivati je kako će se broj stanovnika smanjiti na 154.588. Nijedna strategija, analiza ili prepoznavanje snaga, slabosti, prilika ili prijetnji neće imati utjecaja bez aktivnog rada na poboljšanju demografskog trenda u Splitu. Čini se da sadašnje vodstvo nije sposobno ili voljno to učiniti. Ovo je grad u agoniji, grad čiji su temelji narušeni. Dok broj stanovnika pada, dok se gubi stambeni prostor, gradske vlasti nisu pokazale volju za bilo kakvim ozbiljnim rješenjima, ljudi bježe, a šanse za oporavak su sve manje. Umjesto da se bave ozbiljnim pitanjima, gradske vlasti se bave samopromocijom koja nije donijela ništa osim praznih obećanja.

Primjerice, koliko putovanja i vremena je potrošeno na samopromociju trenutnog vodstva po svim kontinentima, meridijanima, a stvarna korist za grad Split je nula, apsolutna nula. Koliko ulaganja, novih firmi, novih radnih mjesta je donio taj „turizam“ gradske uprave, ništa, apsolutna nula. Gradsko vodstvo ne bi trebalo gubiti vrijeme na izmišljanje grandioznih projekata i samopromociju, već bi trebalo usredotočiti svoje napore na poboljšanje demografskog trenda. Trenutno smo slabi i mali, a niti budućnost nažalost nije svijetla", zaključio je.