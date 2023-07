STRAŠNO I DRAMATIČNO O ovome mediji malo pišu: Ovaj dio zemlje izgleda kao ratna zona. "Vjetromjer je pokazao 180 km/h, a onda je nastao lom"

Užasno nevrijeme, jedno od najjačih posljednjih nekoliko desetljeća, pogodilo je unutrašnjosti zemlje u srijedu poslijepodne i četvrtak navečer. Četiri smrtno stradale osobe i preko stotinu ozlijeđenih iza sebe je ostavila oluja čije će se štete još dugo zbrajati.

Na širem zagrebačkom području najjači zabilježeni udar vjetra iznosio je 115 km/h, što je izmjereno na Plesu, no i takve vrijednosti su bile dovoljne da izazovu milijunske štete i ljudske žrtve. To se može pripisati gustoći naseljenosti i činjenici da je nevrijeme, iako se jasno najavljivalo od strane pojedinih prognostičara, nije ozbiljno shvatilo.

Nevrijeme u Zagrebu bilo je medijski detaljne popraćeno, no znatno se manje pratilo stanje na istoku Slavonije gdje je nevrijeme bilo izrazito jače od onoga koje se dogodilo u Zagrebu. O tome svjedoče službeno izmjereni podaci.

Primjerice, dok je zagrebačko područje zabilježilo najjači udar vjetra od 115 km/h, Gradište je zabilježilo udar od, za to područje rekordnih, 180 km/h. No to vrlo vjerojatno nije konačna brzina vjetra jer je u trenutku mjerenja spomenute vrijednosti pukao stup vjetromjera.

Područja Gradište dugo je bilo bez struje, interneta, vode, a kada se struja vratila počele su stizati fotografije koje su otkrile sav razmjer katastrofe koje je ovo pogodilo u srijedu navečer. Gotovo da nema krova koji nije oštećen ili uništen, orkan je rušio stabla, stupove, metalne konstrukcije, dalekovode, manje objekte. Područje grada doslovno izgleda kao ratna zona i trebat će tjedni da se cijelo područje donekle vrati u normalu.

Slično je i u brojnim drugim područjima Slavonije. Samo Slavonija nije toliko medijski atraktivna kao Zagreb. Ionako je opustošena na druge načine...

