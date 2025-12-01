Strašne vikend brojke na cestama naše županije: Čak 137 vozača uhvaćeno pijano ili na drogama

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske proveli su pojačane aktivnosti nadzora prometa, tijekom kojih je sankcionirano ukupno 529 prometnih prekršaja. Ukupno 137 osoba je isključeno iz prometa jer su vozili pod utjecajem alkohola ili su odbili testiranje na prisutnost droga u organizmu.

Najveća izmjerena koncentracija iznosila je 2,16 g/kg.

Najveći broj prekršaja odnosio se na nepropisnu ili neprilagođenu brzinu (166), vožnju pod utjecajem alkohola (116), nekorištenje sigurnosnog pojasa (27), uporabu mobitela tijekom vožnje (11), upravljanje vozilom prije stjecanja prava na upravljanje (7), upravljanje vozilom unatoč zabrani (10) te tehničku neispravnost i neregistriranost vozila (20). Ostalih prekršaja zabilježeno je 172.

Osam osoba je uhićeno i u žurnom postupku odvedeno na sud, a pet ponavljača je predano u zatvor jer im je sud odredio zadržavanje.