Strašne scene iz Zagreba, požar progutao Vjesnikov neboder: "Vatra se širi po katovima, čuje se kao da zgrada puca"

Požar je u ponedjeljak u večernjim satima izbio u Vjesnikovu neboderu u Zagrebu. Plamen i gusti crni dim širi se iz zgrade. Vatrogasci su na požarište stigli nakon dojave građana o pojavi gustog crnog dima i vidljivog plamena koji izlazi iz zgrade Vjesnika na više katova te odmah počeli s gašenjem.

Video: 24 sata

"Požar se širi vertikalno te zahvaća više katova i krovište, zbog čega je zatraženo uključivanje dodatnih snaga i tehnike. JVP Grada Zagreba angažirala je 16 vozila i 44 vatrogasca, a DVD postrojbe 4 vozila i 9 vatrogasaca", priopćio je zapovjednik Siniša Jembrih te dodao:

"Požar se širi putem konstrukcijskih otvora. Zbog povećane opasnosti vatrogasci su povučeni iz unutarnje navale. Sve postaje su ispražnjene te se popunjavaju rezervnim snagama."

Prema opisu čitateljice koja živi nasuprot nebodera situacija je prilično dramatična.

"Vatra se probija i na drugu stranu zgrade, onu istočnu. Požar se širi na druge urede, zahvatio je cijeli kat. Čuje se kao da zgrada puca", kazala je za DNEVNIK.hr.

Oglasilo se i Ravnateljstvo civilne zaštite koje je izvijestilo kako je požar zahvatio 6., 9. i 12. kat zgrade.

➡ Operativni centar civilne zaštite zaprimio je više dojava o pojavi otvorenog plamena i crnog dima na Vjesnikovom neboderu u Zagrebu

➡ Požar je, prema trenutačno dostupnim informacijama, zahvatio 6., 9. i 12. kat

➡ Požar gasi 66 vatrogasaca s 20 vozila — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) November 18, 2025