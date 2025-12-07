Strašna vijest pogodila Madrid: Majka poginula u padu s desetog kata zgrade. U rukama je držala trogodišnje blizance

Majka dvoje djece tragično je poginula u Madridu nakon što se strmoglavila s desetog kata zgrade s trogodišnjim blizancima u rukama.

Žena (48) poginula je na licu mjesta, a njezina su djeca hitno prevezena u bolnicu gdje im se liječnici bore za život. Jedan od blizanaca primljen je u Sveučilišnu bolnicu 12. de Octubre u Madridu, dok se drugi nalazi u dječjoj bolnici Hospital Infantil Niño Jesús, piše Mirror.

Incident se dogodio u subotu nešto prije devet sati u madridskoj četvrti Ciudad Lineal. Riječ je o mirnom, rezidencijalnom kvartu, udaljenom oko 30 minuta od centra Madrida.

Okupili se zbog proslave rođendana

Prema dostupnim informacijama, majka je samo nekoliko sati ranije kupila darove za svoju djecu u obližnjoj trgovini. Cijela se obitelj toga dana trebala okupiti kako bi proslavili rođendan blizanaca.

"Možemo potvrditi smrt žene koja je pala s desetog kata stambene zgrade u ulici Ricardo Ortiz. Dvoje djece u dobi od tri godine prevezeno je u različite bolnice.Nacionalna policija provodi istragu koja je u tijeku", rekao je glasnogovornik hitne pomoći, prenosi Net.hr.