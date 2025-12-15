Strašna tragedija u susjedstvu: Preminula beba u stanu

Strašna tragedija dogodila se u Beogradu u ponedjeljak kada je u naselju Mirijevo preminula beba stara nekoliko mjeseci.

Policija je dobila dojavu oko 10:50, nakon čega su otišli u stan u kojem su zatečeni mladi roditelji, koji su naveli da je njihova beba spavala s njima, ali da su je ujutro zatekli bez znakova života.

Konstatirana je smrt i zasad nije poznato ima li sumnjivih radnji u vezi sa smrću, prenosi Dnevnik.

Očevid je u tijeku i naložena je obdukcija s toksikologijom kako bi se utvrdio uzrok bebine smrti.