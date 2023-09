STRAŠNA TRAGEDIJA U SUSJEDSTVU Dvoje ljudi poginulo u padu aviona na aeromitingu

Dvoje ljudi je poginulo, a njih još četvero je ozlijeđeno nakon pada aviona na aeromitingu u Mađarskoj, prenosi The Journal.

Do nesreće je došlo u zračnoj luci Borgond u gradu Szekesfehervaru, 70 kilometara udaljenom od Budimpešte.

A tragic aviation accident today from Hungary. A T-28 Trojan (HA-RDM) crashed in an airshow at Székesfehérvár, all three onboard were killed. pic.twitter.com/3PZgmZTwmh

— Csaba B. Stenge Ph.D. (@CsabaBStenge) September 10, 2023