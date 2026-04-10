Strašna je gužva na izlazu iz Splita i prema zaleđu: "Splićani idu doma za vikend"

Na izlazima iz Splita danas su se stvorile velike prometne gužve, a kolone vozila protežu se kilometrima prema zaleđu, posebno u smjeru Solina i Klisa.

Prema prikazu stanja u prometu, najkritičnije je na brzoj cesti Solin – Klis, gdje se promet odvija usporeno uz duge kolone, dok su dijelovi trase označeni crveno, što upućuje na potpuni zastoj ili vrlo spor promet.

Vozači javljaju kako se na pojedinim dionicama gotovo stoji, a gužve se protežu od izlaza iz Splita pa sve prema Mravincima, Kučinama i dalje prema Klisu.

Razlog ovakvog stanja dijelom su i radovi na toj prometnici, zbog kojih se promet na pojedinim dionicama odvija otežano i uz posebnu regulaciju .

Situacija je, očekivano, izazvala i brojne reakcije na društvenim mrežama.

"Ostaje li u Splitu itko za vikend?", pitaju se čitatelji, dok drugi u šali dodaju: "Splićani idu doma za vikend."

S obzirom na početak vikenda i pojačan izlazak iz grada, vozačima se savjetuje dodatno strpljenje i planiranje puta, jer se tijekom poslijepodneva očekuje nastavak prometnih opterećenja.