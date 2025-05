Strašan zločin u Kaštelima: 'Bilo je pitanje kada će se dogoditi veliko zlo!'

Nije baš bio najbolje volje Joško Krivić, optuženi za dva pokušaja teškog ubojstva - danas je pred Županijskim sudom u Splitu bio na granici ozbiljnog incidenta, prvo je podizao glas prema svjedoku, a onda je imao primjedbi i na tužiteljicu koja ga je gledala ‘kao vještica’, pobunio se Krivić.

Ipak, sve je zadržala pod kontrolom uredujuća sutkinja te privela ročište kraju. Krivić se inače tereti za dva teška ubojstva u pokušaju te za nedozvoljeno držanje oružja: riječ je o dramatičnom sukobu koji se dogodio prije godinu dana u Kaštel Štafiliću, kada je s tri prostrjelne rane (abdomena, lijeve natkoljenice te desne nadlaktice) u splitskoj bolnici završio K.B. (47) te mu je život spašen hitnom medicinskom intervencijom, a M.J. (49) je zadobio lom kostiju lubanje kada ga je Krivić udario sjekirom!

Svjedokinja u šoku: "Gledao me hladno i zamahnuo sjekirom!"

A nešto više o tome kako je i zašto došlo do obračuna između susjeda, kazali su današnji svjedoci.

-Negdje iza 19 sati 1. travnja 2024. godine sam čula na ulici pucanje, prvo sam mislila da su petarde, a kako se čulo neko komešanje vani i da netko govori ‘jesi mi ti to učinio?’, shvatila sam da su pucnjevi iz vatrenog oružja… Čim sam izašla, s ulaznih vrata, vidjela sam kako se Krivić i njih dvojica naguravaju, svega nekoliko metara ispred mene, a kako sam srčani bolesnik, vratila sam se unutra. No kako se komešanje nastavili, ponovo sam izašla i u tom trenutku sam vidjela Joška Krivića kako se vraća iz svoje kuće s nečim u ruci. Stala sam ispred njega kako bi ga pokušala zaustaviti, rekla sam mu ‘susjed, što radiš?!’, međutim on mene nije uopće doživio, samo me hladno pogledao, zaobišao me, a ja sam ostala skamenjena od njegovog pogleda. Mahinalno sam se okrenula da vidim gdje ide, tad sam vidjela kako zamahuje sjekirom i udara Marija po glavi koji je klečao pored Krunoslava… Tek tad sam shvatila da je Krunoslav ranjen. Dotrčali su susjedi, držali su ga do dolaska policije. - dramatične trenutke opisala je svjedokinja, koja je zbog svega još uvijek u stanju šoka.

-Bojim se što će biti kad izađe iz zatvora. Bila sam kod liječnika, tražila sam nešto za smirenje jer sam shvatila da sam se izložila, da je mene mogao udariti sjekirom!

Iskreno, svi mi susjedi se bojimo da će biti u stanju napraviti neko veliko zlo, bilo je pitanje vremena kad će se ovako nešto dogoditi. Krunoslava dugo poznajem, radi se o vrlo poštenom i vrijednom čovjeku, kao i cijeloj obitelji, koji je svim susjedima uvijek na usluzi i spreman pomoći. - dodala je svjedokinja, koja nema pak toliko lijepih riječi za optuženog.

-Osobno s njim nisam imala konfliktnih situacija, ali po pričanju susjeda znam da je čovjek kojemu sve smeta: kad se netko parkira u ulici ispred njegove kuće, kad se djeca skupe u ulici i igraju, čula sam da je išao u crkvu prigovarati da mu smeta zvono, te da je fizički znao nasrtati na mlade u parku, da je po noći autima lomio retrovizore, brisače…

Krivić negira sve

A upravo je parkiranje Krunoslavovog automobila (prema iskazu svjedokinje, 2-3 metra nasuprot ulaza u kuću optuženika) bio povod za ovaj strašan zločin: svjedok koji je danas ispitan kazao je kako je popodne vidio oštećen Krunoslavov automobil te je odmah posumnjao da ga je Krivić oštetio, jer je već razbijao retrovizore i bušio gume i njemu, i o tome je obavijestio vlasnika…

-Kazao mi je da će to riješiti kad dođe doma. Oko 19,30 sati sam išao Bijačkom ulicom, ugledao sam Krunoslava i čuo kako govori ‘zašto nam to radiš, znamo se cili život’, te sam krenuo prema njemu. Kad sam došao do njega, rekao sam mu ‘daj makni se, znamo svi da pravi probleme’ i doista smo krenuli prema ulazu u moju kuću. Međutim, Krunoslav je krenuo natrag prema svom automobilu, ja sam krenuo za njim, a nekoliko sekundi nakon što smo došli do kuće Joška Krivića, on je izašao iz grmlja koje raste ispred kuće, stao u raskorak, podigao ruke prema nama i počeo pucati! - dramatičan je bio iskaz svjedoka.

Dao se u bijeg, a ocu i njegovom prijatelju koji su izašli iz kuće rekao je ‘zovite policiju, idi u kuću, Krivić puca!’.

Na oba iskaza Joško Krivić je, nakon serije pitanja njegove braniteljice koju su zanimale prostorne udaljenosti, odnosno jesu li ulazili u Krivićevu kuću, kazao kako sve ono što su rekli svjedoci ‘vrvi nelogičnostima i u osnovi nije istina’.