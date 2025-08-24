Strašan incident, sin legendarnog borca zgrozio javnost

Strašan incident dogodio se sinoć na hrvačkom, odnosno "kečerskom" eventu u Kaliforniji. Priredba se prenosila putem streaming platforme Kick, a u centru pažnje našli su se Raja Jackson i hrvač Stuart Smith, poznatiji pod pseudonimom Syko Stu, piše Fightsite.

Raja Jackson inače je sin legendarnog MMA borca, Quintona "Rampagea" Jacksona. Video koji kruži društvenim mrežama prikazuje Raju kako ulazi u ring, podiže Syka Stua i zatim ga ruši snažnim "slamom". Takve scene viđaju se na kečerskim priredbama, ali ono što je uslijedilo nitko nije očekivao.

Rampage Jackson releases statement after son's involvement in shocking wrestling incidenthttps://t.co/cn9Q1kfdIS — talkSPORT (@talkSPORT) August 24, 2025

Smith je prevezen u bolnicu

Jackson se našao u "full mountu", a iako je Syko već bio van svijesti, sin Rampagea Jacksona nastavio je snažno udarati ozlijeđenog hrvača. Više od 20 udaraca u glavu zadao je Jackson čovjeku koji leži van svijesti. Zanimljivo je kako je sudac gledao i samo verbalno pokušavao spriječiti ovaj užasan čin nasilja, a Jacksona je odvojio tek drugi hrvač s kojim se Raja također potukao jer ga je maknuo dalje od Syka Stua.

Ubrzo su se umiješali i drugi hrvači te su primirili Raju Jacksona koji je naknadno udaljen s eventa. Sean Ross Sapp, novinar "Fightfula" koji je bio na mjestu događaja, navodi kako je upad Raje Jacksona u ring bio isplaniran, ali udarci koje je zadao hrvaču nikako nisu bili dio scenarija. Smith je prevezen u bolnicu i navodno je zadobio vrlo ozbiljne ozljede, iako još nema službenog priopćenja koje bi dalo više detalja o zadobivenim ozljedama.

Vrlo brzo na društvenim mrežama je počeo kružiti i kontekst ovog sukoba. Raja i Syko Stu imali su sukob još prije eventa. Raja je bio u društvu ostalih hrvača, upoznao se s nekima od njih i ništa nije upućivalo na incident. Jackson ih je tada pitao za jednog od hrvača, gdje se trenutno nalazi, a zatim je došetao Syko Stu (Jackson ga nije spominjao) te je inicirao sukob.

- Ne moraš brinuti za njega, trebao bi se brinuti za Syko Stua. - rekao je hrvač, na što je Jackson odao dojam kako ne zna tko je on, a Syko Stu našao se uvrijeđenim, zgrabio je limenku i udario je Jacksona u glavu tom limenkom.

"On je tek prije nekoliko dana zadobio potres mozga na sparingu..."

Naravno da se Jackson naljutio zbog toga i poručio je kako će pretući Stua. Ostali hrvači morali su ih razdvojiti, ali Jackson je bio vidno bijesan. Jedan od hrvača pojašnjavao je Jacksonu kako je Stu mislio da je sve ovo dio scenarija i da je Jackson dio priče. Ubrzo je Syko Stu pružio ruku Jacksonu i pokušao se ispričati, ali Raja u početku nije prihvaćao ispriku, ali naknadno se ipak rukovao sa Stuom koji mu je pojašnjavao kako nije znao da Jackson nije jedan od kečera.

I want to clear up the misinformation about my son Raja. I’ve been confirmed that the wrestler ( Stewart Smith aka Syko Stu) is awake and stable. Raja was unexpectedly hit in the side of the head by him moments before Smith’s match, Raja was told that he could get his “payback”in… — Rampage Jackson (@Rampage4real) August 24, 2025

Iako je djelovalo da je situacija izglađena, bijes očito nije napustio Raju Jacksona. U ringu se brutalno osvetio hrvaču koji ga je udario limenkom, a čak i nakon što je napustio poprište događaja, Jackson je i dalje bio bijesan.

- Tip se mislio igrati sa mnom. Umoran sam od toga da se svi poigravaju sa mnom i nazivaju me kujom. Ja nisam ničija kuja i zauzet ću se za sebe, jer umoran sam od toga da se poigravaju sa mnom. Nešto kasnije uslijedio je i poziv u kojem Raja Jackson razgovara s tipom koji je bio zadužen za organizaciju eventa. Taj čovjek govori Raji kako je samo trebao srušiti Stua "double leg" tehnikom. Raja je pojasnio kako je bio silno ljutit, a čovjek s kojim je razgovarao objasnio mu je kako Syko Stu i dalje leži u ringu, van svijesti.

"Syko Stu je započeo sukob"

Svoj osvrt na ovaj incident dao je i Rampage Jackson. Nekadašnji UFC-ov prvak poluteške kategorije, javnosti se obratio putem objave na društvenim mrežama i donekle stao u obranu svog sina, ali i osudio način na koji je reagirao.

"Želim razjasniti dezinformacije o svom sinu Raji. Potvrđeno mi je da je hrvač (Stewart Smith, poznat i kao Syko Stu) budan i u stabilnom stanju. Raja je neočekivano udaren u glavu neposredno prije Smithova meča. Raji je rečeno da može dobiti svoju "osvetu“ u ringu, a ja sam mislio da je to dio predstave. Bila je to loša procjena i loše izveden dogovor. Raja je MMA borac, a ne profesionalni hrvač, i nije imao što tražiti na takvom događaju. Ni na koji način ne odobravam postupke svoga sina! On je tek prije nekoliko dana zadobio potres mozga na sparingu i nije trebao sudjelovati ni u čemu što uključuje fizički kontakt. Kao otac, duboko sam zabrinut za zdravlje i generalno stanje gospodina Smitha. S obzirom na sve, vrlo sam uzrujan što se to uopće dogodilo, no moja je glavna briga sada da se gospodin Smith što prije oporavi. Ispričavam se u njegovo ime (u ime svog sina) i u ime KICK-a zbog cijele situacije.", napisao je Rampage.

Mnogi ljudi koji su komentirali incident na društvenim mrežama sada osuđuju ne samo Raju, nego i Rampagea jer prema njihovom mišljenju traži načine za opravdati čin svog sina. Također su složni da se radi o svojevrsnom pokušaju ubojstva, jer zadati preko 20 udaraca čovjeku koji je u nesvijesti, uistinu je nešto jako, jako opasno i bezobzirno, javlja Fightsite.

Istina da je Syko Stu započeo sukob, ali brzo se ispričao i pojasnio kako se radilo o zabuni. Reakcija Raje Jacksona apsolutno je pretjerana i zaslužuje svaku osudu. Spomenut ćemo još kako je Raja Jackson čovjek koji ima borilačku podlogu. Kao amaterski MMA borac ostvario je četiri pobjede u četiri nastupa, dok njegov profesionalni "score" iznosi 0-1-0.