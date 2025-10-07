Stranka Direkt: "Promijenimo GUP za Duilovo – građanima treba dom za starije"

Stranka Direkt pozvala je splitsku gradsku vlast da hitno pokrene izmjene Generalnog urbanističkog plana (GUP-a) kako bi se na Duilovu omogućila izgradnja doma za starije osobe. Povod su, kažu, "naglo probuđena briga" gradske uprave i izostanak konkretnih poteza gradonačelnika oko sudbine MORH-ovog hotela "Zagreb".

"Posljednjih dana u raspravi o budućnosti MORH-ovog hotela Zagreb na Duilovu nismo čuli ništa od gradonačelnika Šute", poručuju iz Direkta.

"Do jučer nije bilo nikakvog komentara o ovom bitnom pitanju za skoro trećinu građana Splita i njihove obitelji. Izgleda da je županijska i državna centrala naredila gromoglasnu tišinu kako građani Splita na području hotela 'Zagreb' i ogromnog okolnog prostora uz more ne bi slučajno dobili dom za starije", navodi se u objavi stranke.

"Jedno od rijetkih većih gradskih zemljišta umalo prodano za autosalon"

Direkt podsjeća i na slučaj zemljišta bivših staklenika na kojem se, prema njihovim riječima, sada nudi gradnja centra za starije osobe.

"Na zemljištu bivših staklenika, od čije se prodaje odustalo nakon našeg upozorenja prošloj gradskoj vlasti, sada se nudi gradnja centra za starije. Ta ista vlast htjela je prodati jedno od rijetkih većih gradskih zemljišta za trgovački centar ili autosalon", stoji u objavi.

Dodaju da se nadaju kako će se "nekad doista realizirati nekakav centar ili barem dnevni boravak za starije osobe", ali i naglašavaju da "ostaje saznanje da se prenamjena velikog kompleksa državne imovine na području Splita odvija bez ikakvog utjecaja gradonačelnika Šute".

"Izmjene GUP-a su jednostavno rješenje"

Stranka ističe da se "izbjegavanje odgovornosti kroz priču o neadekvatnoj prostorno-planskoj dokumentaciji i građevinskim detaljima projekta" može lako riješiti.

"Prvi korak bi bio da se provedu brzinske i ciljane izmjene GUP-a koje će jednostavno turističku zonu hotela 'Zagreb' pretvoriti u zonu za gradnju doma za starije. Od donošenja GUP-a prije 20 godina, isti se više puta mijenjao kako bi se 'pomoglo' raznim investitorima – pa ne vidimo razlog da se napokon ne pomogne građanima Splita", poručuju iz Direkta.

Na kraju, stranka najavljuje konkretan potez: "Stranka Direkt će ciljanu izmjenu GUP-a predložiti kao točku dnevnog reda na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća, jer jedino tako možemo biti sigurni da vertikala nije bitna – nego naši sugrađani."