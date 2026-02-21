Strani radnici morat će učiti hrvatski: "Hrvatski je težak, ali ovdje su bolje prilike i plaće"

Vlada je u saborsku proceduru uputila izmjene Zakona o strancima kojima se za strane radnike kao uvjet za produljenje dozvole uvodi obveza učenja i polaganja ispita iz hrvatskog jezika, a omogućuje im se i lakša promjena poslodavca.

Nakon godine dana boravka morat će položiti ispit na razini A1.1, što postaje uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad. Što na to kažu radnici, a što poslodavci? U Međimurju se trenutačno nalazi oko 3700 stranih radnika, koji mahom rade u metaloprerađivačkoj i prehrambenoj industriji, piše HRT.

Strani radnici: Hrvatski je težak, ali ovdje su bolje prilike i plaće

Dvaput na tjedan ova grupa radnika dolazi na satove hrvatskog jezika.

Suraj i Mahato u Hrvatskoj su tri godine i shvaćaju kako će se sa znanjem jezika zemlje u kojoj rade - brže i bolje integrirati u društvo.

- Hrvatska je lijepa i čista zemlja. Glavni grad je Zagreb, ljudi su jako dobri, ima Jadransko more, planine, jezera, parkove, kaže Mahati Tharu Suraj, radnik iz Nepala.

- Ovdje su bolje prilike i plaća je veća nego u Nepalu. Ovdje možemo mnogo više zaraditi i pomoći svojoj obitelji, poručuje Mahato Som Bahadur, radnik iz Nepala.

Dijelove tijela, osnovne pozdrave, čitanje datuma i godina dobro su savladali, ali priznaju hrvatski nije nimalo lagan.

- Četiri mjeseca učim hrvatski. Težak je, priznaje Mahato Devi Ram, radnik iz Nepala.

- U Hrvatskoj sam četiri godine, ja imam 35 godina i mesar sam, kaže Raul Ashish, radnik iz Nepala.

U ovoj prehrambenoj tvrtki četvrtina radnika je iz Nepala. Kako bi ih zadržali, putem vaučera osiguravaju im učenje hrvatskog jezika.

- Tečaj hrvatskog jezika definitivno zahtijeva određeni organizacijski i financijski angažman, međutim mi to zaista promatramo kao dugoročno ulaganje jer nama nije cilj samo zadržati radnike nego i imati stabilnu radnu snagu, naglašava Nives Lukač, specijalistica za razvoj i edukaciju zaposlenika.

Izmjena Zakona o strancima donosi obvezu polaganja A1 razine što postaje uvjet za produljenje dozvole za boravak i rad.

- Prednost sustava vaučera je ta da poslodavci mogu dobiti sufinanciranje za učenje hrvatskog jezika za strance od 50 do 70 posto, što je stvarno puno i apeliramo na sve poslodavce ako su zainteresirani da se jave, poručuje Mateja Žerjav, ravnateljica Škole stranih jezika.

Učenje osnovne razine hrvatskog jezika organizirano je u 70 nastavnih sati.

- Uvijek ih stavljamo u komunikacijske situacije, i to različite, npr. kako se ponašati u restoranu, koji vokabular koristiti kod liječnika, u banci i oni najčešće koriste te fraze koje memoriziraju i nauče, kaže Vanja Goričanec Radmanović, profesorica hrvatskog jezika.

Iako uče osnove - jezičnim mudrostima od početka su ovladali.