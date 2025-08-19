Strani radnici će morati naučiti hrvatski jezik ako misle raditi i boraviti u Hrvatskoj?

Strani radnici u Hrvatskoj mogli bi uskoro morati poznavati barem osnovni hrvatski jezik. Novi prijedlozi izmjena Zakona o strancima ciljaju olakšati komunikaciju s građanima, poboljšati kvalitetu usluge i olakšati integraciju u radnu sredinu, piše HRT.

Obvezno znanje hrvatskog jezika za strane radnike

Rasprava o obveznom znanju hrvatskog jezika pokrenuta je nakon što su u Zagrebu pažnju izazvali plakati jednog trgovačkog lanca na nepalskom i filipinskom jeziku, a potom i plakati Domovinskog pokreta. Novim izmjenama Zakona o strancima, čini se da će strani radnici morati poznavati barem osnovnu razinu hrvatskog jezika.

"Klijenti me razumiju i svaki put kada dostavljam hranu nastojim govoriti hrvatski. Kad pozovem klijenta, znam reći dobar dan, dobro jutro. Znam i kako reći da mi otvore vrata, molim vas otvoriti vrata", rekao je Filipinac Renald Sarmiento i priznao kako mu hrvatski jezik nije jednostavan, ali se trudi.

Do sada znanje jezika nije bilo uvjet za dolazak i rad u Hrvatskoj. Hrvatski se mogao učiti uz vaučere, a prema podacima Ministarstva rada, bilo je odobreno oko 200 zahtjeva.

Administracija i zahtjevi

Državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš rekao je kako bi uvođenje obveze učenja jezika zasigurno povećalo broj zahtjeva.

"Samo u prvih šest mjeseci ove godine izdano je gotovo 100 tisuća dozvola za boravak i rad državljanima trećih zemalja, najviše onima iz Azije. Zato razmišljamo da obvezno učenje jezika bude dio izmjena Zakona o strancima", istaknuo je Vidiš.

Dodao je da nije potrebno ići u represiju ili forsiranje ako postoji dobra volja, ali da država mora voditi računa o svojim građanima: "Građani žele dobiti uslugu na hrvatskom jeziku."

Poslodavci i obrazovne ustanove

"Neke djelatnosti naši ljudi više ne žele raditi, nije tu stvar čak ni novca. Ne mislim da je to loše. Država mora raditi na prilagodbi stranih radnika našoj kulturi i načinu života. Svakako u tome pomaže i učenje jezika, barem osnovno sporazumijevanje", rekao je Jurica Protić, predsjednik Nezavisne udruge ugostitelja Zagreb, koji trenutačno zapošljava 19 stranih radnika.

"Radnici bi mogli proći formalan program hrvatskog jezika, savladati osnovu i ubrzati odlazak na radno mjesto. To bi olakšalo i poslodavcima i radnicima", naglasila je Ines Mihalj, ravnateljica Europske ustanove za obrazovanje odraslih. Detalji izmjena Zakona o strancima još nisu poznati. Očekuje se da će prijedlog biti razrađen na jesen, a potom i predstavljen javnosti.