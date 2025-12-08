Strani mediji ovo ocjenjuju povijesnim susretom: Plenković i Macron u Elizejskoj palači dogovorili strateško partnerstvo

Prigodom svečanog susreta u Elizejskoj palači, čiji su domaćini bili Emmanuel Macron i Brigitte Macron, hrvatsko izaslanstvo predvođeno premijerom Andrejom Plenkovićem potvrdilo je snagu prijateljstva i strateškog partnerstva između Hrvatske i Francuske. Na sastanku je sudjelovala i delegacija hrvatskih tvrtki, što je dodatno istaknulo gospodarsku dimenziju bilateralnih odnosa. Tijekom večeri odana je i posebna počast Jean-Michelu Nicolieru, Francuzu koji je 1991. došao braniti Vukovar i položio život za slobodu Hrvatske. Plenković je naglasio da ovaj susret predstavlja povijesni, politički i kulturni trenutak za obje zemlje, koje zajednički zagovaraju međunarodni poredak utemeljen na pravu te snažnu i suverenu Europu.

Potpisani ključni dokumenti: obrana, sigurnost i novi trogodišnji akcijski plan

Premijer Andrej Plenković sastao se večeras s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, na čiji je poziv boravio u dvodnevnom službenom posjetu Parizu. Nakon sastanka potpisani su važni dokumenti: Akcijski plan za provedbu Strateškog partnerstva Hrvatske i Francuske, Ugovor o nabavi samohodnih haubica Caesar MK2 te Pismo namjere o povećanju sposobnosti borbenih aviona Rafale. Akcijski plan za razdoblje 2026. – 2028. potpisali su ministri vanjskih poslova Gordan Grlić Radman i Benjamin Haddad, dok su dokumente iz obrambenog paketa potpisali potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić te francuska ministrica oružanih snaga Catherine Vautrin. Macron je istaknuo da novi plan definira dodatna područja produbljene suradnje te predstavlja važan korak u jačanju odnosa dviju zemalja.

Macron: Hrvatska je uspješna priča Europske unije, a obrambena suradnja postaje jedan od stupova odnosa

Predsjednik Emmanuel Macron naglasio je da Francuska i Hrvatska više od 30 godina njeguju odnose povjerenja, utemeljene na zajedničkim vrijednostima i bliskoj političkoj suradnji. Podsjetio je da je 2021. uspostavljeno ambiciozno Strateško partnerstvo, koje je omogućilo intenzivan napredak u političkom, gospodarskom, obrambenom i kulturnom području. Francuska ulaganja u Hrvatsku gotovo su se utrostručila, a trgovinska razmjena porasla je 40 % u razdoblju od 2021. do 2024. godine. Macron je naglasio i da su Rafale borbeni avioni, kupljeni 2021., simbol francuske i europske industrijske izvrsnosti te važan stup hrvatsko-francuske obrambene suradnje. Govoreći o Ukrajini, poručio je da obje zemlje žele snažan i trajan mir te poštivanje međunarodnog prava, naglašavajući važnost daljnje zajedničke potpore Kijevu.

Plenković: Hrvatska i Francuska dijele viziju jake Europe, stabilnog susjedstva i političke odgovornosti

Premijer Andrej Plenković istaknuo je zadovoljstvo stanjem hrvatsko-francuskih odnosa, koje je opisao kao dio “vrlo sadržajnog mozaika suradnje”. Zadovoljstvo je izrazio i uspješnim Gospodarskim forumom, koji je potvrdio rast interesa francuskih i hrvatskih tvrtki za projekte u infrastrukturi, energiji i digitalnoj tranziciji. Plenković je naglasio da Hrvatska danas, zahvaljujući kupnji Rafalea, ima najjače zrakoplovstvo između Njemačke i Grčke. Ponovio je hrvatsku potporu Ukrajini i istaknuo važnost poštivanja teritorijalnog integriteta u procesu mirovnih pregovora. U razgovorima je posebno naglasio pitanje Bosne i Hercegovine, uključujući međusobnu konstitutivnost triju naroda i politička prava Hrvata. Najavio je i da će Hrvatska 2026. biti domaćin dvaju velikih međunarodnih summita: Inicijative triju mora i MED-9, ističući važnost jače mediteranske suradnje.

Zaključak susreta i daljnje jačanje suradnje

Nakon obraćanja medijima, predsjednik Macron upriličio je svečanu večeru za hrvatsku delegaciju i predstavnike tvrtki sudionika hrvatsko-francuskog gospodarskog foruma. Susret je zaključen porukom o nastavku produbljivanja partnerstva u području obrane, gospodarstva, europske politike i zajedničke sigurnosti. Hrvatska i Francuska ovim su sastankom još jednom potvrdile da dijele viziju Europe koja je sposobna zaštititi svoju sigurnost, ekonomsku stabilnost, energiju i demokratske vrijednosti.

