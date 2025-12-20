Strancu ukrali 300 eura pa ga pretukli

Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke proveli su kriminalističko istraživanje nad 40-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela razbojništva na štetu 38-godišnjaka, stranca na privremenom boravku u Republici Hrvatskoj.

Sumnja se da je osumnjičeni 25. kolovoza 2025. godine oko 18.30 sati u parku na području Dubrave, s ciljem protupravnog oduzimanja tuđe pokretne stvari, s leđa prišao oštećenome za vrijeme dok je on, zajedno sa svojim poznanikom, sjedio na klupi, te ga uhvativši jakim stiskom za vrat podignuo s klupe, a zatim mu iz džepa odjevnog predmeta otuđio novac.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sumnja se da su se zatim, iz skupine mladića koji su se prethodno nalazili u društvu osumnjičenog, izdvojila dvojica zasad nepoznatih mladića i prišla oštećenom te ga nekoliko puta udarila rukama po glavi i tijelu, da bi potom pobjegli s mjesta događaja.

Tijekom događaja oštećeni 38-godišnjak lakše je ozlijeđen, a materijalna šteta iznosi oko 300 eura.

Protiv osumnjičenog 40-godišnjaka policijski su službenici podnijeli posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu te je predan pritvorskom nadzorniku dok se kriminalističko istraživanje, u cilju utvrđivanja identiteta nepoznatih počinitelja, nastavlja.