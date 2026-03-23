Strahuju li Splićani s pravom? Jedna benzinska ostala bez dizela

Pojedine benzinske postaje diljem Hrvatske ostale su bez goriva samo dan uoči stupanja na snagu novih cijena koje donose poskupljenje, a situacija je posebno izražena kada je riječ o dizelu.

Prema novom izračunu najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, od utorka cijena eurodizela raste na 1,73 eura po litri, dok će plavi dizel dosegnuti 1,19 eura. Upravo najavljeno poskupljenje potaknulo je građane na masovniji odlazak na benzinske postaje kako bi gorivo natočili po starim cijenama.

Nestašice su već zabilježene na pojedinim lokacijama, a problemi s opskrbom dodatno su pojačali pritisak na preostale benzinske postaje. U Splitu smo na jednoj pumpi zatekli i potpuni nedostatak benzina, dok su se na drugima stvarale gužve.

Građani nastoje napuniti spremnike prije rasta cijena, a dio njih strahuje i od moguće nestašice pa toče veće količine nego inače. Takvi prizori dodatno svjedoče o pojačanoj potražnji i nervozi među vozačima uoči promjene cijena.

