FOTO U Splitu se toči gorivo k'o da sutra ne postoji

Pojedine benzinske postaje u Hrvatskoj ostale su bez goriva samo dan uoči stupanja na snagu novih cijena koje donose poskupljenje.Posebno je izražen nedostatak dizela. Prema novom izračunu najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata, od utorka cijena eurodizela raste na 1,73 eura po litri, dok će plavi dizel dosegnuti 1,19 eura.Kako doznaje Nova TV, u Konavlima je na pojedinim benzinskim postajama već nestalo dizela, a kompanije INA i Dirus obavijestile su kupce o nestašici.

Slična situacija bilježi se i u Splitu, gdje su se na benzinskim postajama stvorile gužve. Građani nastoje natočiti gorivo prije poskupljenja, dok dio njih strahuje i od mogućih nestašica.

Čitatelji javljaju o pojačanoj potražnji i neuobičajenim prizorima na pumpama – neki vozači toče gorivo u većim količinama nego inače, nastojeći se opskrbiti unaprijed.