STRAHOTA U HONG KONGU Stanovnici zarobljeni u gorućoj zgradi, 36 poginulih. Poznat uzrok požara?

Najmanje 36 osoba je poginulo u požaru koji je zahvatio više visokih stambenih zgrada u Hong Kongu. Policija je zaprimila više prijava o zarobljenim ljudima unutra, a plamen se brzo proširio zbog bambusovih skela na vanjskoj strani zgrada. Vatrogasci su zaprimili prijavu u 14.51 po lokalnom vremenu, a na mjestu događaja su sve hitne službe, prenosi Danas.hr.

Vlasti su savjetovale stanovnicima obližnjih područja da ostanu u kućama, zatvore vrata i prozore i izbjegavaju odlazak u područje požara.

Točan uzrok tako brzog širenja požara bit će predmet istrage koju će provesti hongkonška policijska snaga, ali vatrogasci su već upozorili na neobičnost. Ravnatelj vatrogasne službe Andy Yeung rekao je da je tijekom spašavanja njegova ekipa uočila neke polistirenske ploče koje su blokirale prozore više stanova. „Ove polistirenske ploče su izuzetno zapaljive i požar se vrlo brzo širio. Njihova prisutnost bila je neobična pa smo incident proslijedili policiji na daljnju istragu“, dodao je Yeung.

Hongkonški vođa John Lee nazvao je požar "velikom katastrofom".

U razgovoru s novinarima u ranim jutarnjim satima četvrtka, Lee je rekao da su znakovi požara još uvijek vidljivi na četiri od sedam stambenih zgrada koje su zahvatile požar u srijedu. Rekao je da je oko 900 stanovnika pogođenih požarom potražilo utočište u privremenim skloništima. Policija je osnovala radnu skupinu za istragu uzroka požara, rekao je Lee, dodajući da će stambene vlasti istražiti jesu li zaštitni slojevi koji su korišteni za zaštitu zgrada tijekom nedavne obnove bili u skladu sa standardima zaštite od požara.

Najmanje 36 života odnio je požar koji i dalje gori u jednom od najgušće naseljenih mjesta na svijetu, bloku nebodera u Hong Kongu. Neki od stanovnika zarobljeni su unutar gorućih zgrada. Najsmrtonosniji je to požar u tom gradu u posljednjih 30 godina.

Kao da su od papira, a ne armiranog betona. Visoki gotovo stotinu metara, gorući neboderi u Hong Kongu djeluju poput upaljenih šibica. Bolje je i ne zamišljati užas koji proživljavaju oni koji su u njima zatočeni. Strahota i za one koji su se uspjeli spasiti.