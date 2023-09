Strahonja: "Nije bila Zebecova večer. Najveći problem mu je bila dekoncentracija"

Najprije se osvrnuo na derbi između Osijeka i Dinama koji je izazvao lavinu reakcija. Djelitelj pravde u Osijeku bio je Mario Zebec, a u VAR sobi Ivan Bebek.



- Nije bila njegova večer, najveći problem Zebeca bila je dekoncentracija. Nije sam reagirao već je trebao potrebu VAR sobe, ali generalno sudački tim je bio vrlo dobar. No nakon jučerašnje utakmice možemo reći da nije trebao biti delegiran.

Komentirao je na početku ruku Darka Nejašmića nakon čega je dosuđen kazneni udarac za Dinamo, ali tek nakon reakcije iz VAR sobe.

- Susret lopte i ruke bio je na granici kaznenog prostora, ona je sastavni dio i ovo je kažnjiva ruka. Sudac to nije sam dosudio. Iza sebe je imao servis VAR sobe. Ovo spada u propušteni incident. VAR soba je trebala utvrditi je li to bilo unutar ili izvan kaznenog prostora. Iskoristio je sudac Ivan Bebek alate koje ima na raspolaganju u VAR sobi i došao je do zaključka da se radi o prekršaju u kaznenom prostoru i pozvao suca da provjeri situaciju.

Osvrnuo se zatim na drugi kazneni udarac koji je za Dinamo dosuđen nakon što je srušen Dino Perić.

- Sam kraj utakmice, naporna utakmica, došlo je do pada koncentracije. VAR soba je prepoznala da se radi o propuštenom incidentu i težinu za kazneni udarac. Dala je na uvid glavnom sucu da procijeni. Procijenio je da je bilo dovoljno težine po listu i butini i mislim da je odluka suca bila ispravna.