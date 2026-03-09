Strah od nestašice goriva izazvao paniku: Vozači u susjedstvu masovno pune spremnike

Objava da postoji ozbiljan rizik prekida opskrbe gorivom, ali i porast cijena goriva stvorili su gužve na crpkama u susjednoj Crnoj Gori.

Prema pisanju tamošnjih medija, građani su stoga odlučili napuniti spremnike svojih vozila.

Udruženje naftnih kompanija Crne Gore (UNKCG) upozorilo je da postoji ozbiljan rizik prekida opskrbe gorivom Crne Gore, zbog činjenice da su cijene goriva, posebno eurodizela kod dobavljača, 30 posto više od trenutnih cijena, piše Vijesti.me.

"Vijesti" neslužbeno saznaju da su neke pumpe već ostale bez goriva, a da će većina ostalih od danas biti u problemima.

S druge strane, ministar energetike i rudarstva Admir Šahmanović tvrdi da u Crnoj Gori neće biti nestašice goriva.

Potvrdio je Televizijskim vijestima da od utorka očekuju značajno poskupljenje, ali ne 16 centi kako tvrdi Udruženje naftnih kompanija, već od 14 centi po litri dizela, dok će prema njima benzin biti skuplji 6 centi, a ne 7 centi.