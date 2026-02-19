„Strah od hrvatske samostalnosti“: Objavljeni dokumenti o tajnom nadzoru uoči stvaranja države

Zajednica utemeljitelja HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije, povodom 36. obljetnice osnivanja stranke, na službenoj je internetskoj stranici objavila dokument pod nazivom „Strah od hrvatske samostalnosti – Pogled u posljednje izvješće Službe državne sigurnosti komunističke Hrvatske“.

Riječ je o, kako navode, dosad nepoznatim dokumentima jugoslavenske tajne policije, poznate kao UDBA, koji se odnose na praćenje i prisluškivanje hrvatskih domoljuba te osnivača HDZ-a 1989. i 1990. godine, u razdoblju političkih promjena i uoči uspostave višestranačja.

Dokument donosi uvid u izvješća i fotografije iz tog vremena, koji, prema navodima objavitelja, prikazuju aktivnosti tadašnje Službe državne sigurnosti usmjerene prema osnivačima stranke, uključujući i prvog predsjednika HDZ-a i kasnijeg predsjednika Republike Hrvatske dr. Franju Tuđmana, kao i niz lokalnih aktivista koji su sudjelovali u osnivanju stranačkih ogranaka diljem Hrvatske.

Uvodni tekst potpisuje Alen Gojak, predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije, koji je ujedno bio sudionik tadašnjih događaja.

Dokument je objavljen u digitalnom izdanju i dostupan je javnosti na OVOM linku.