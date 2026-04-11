Stotine primjedbi na projekt marine: Građani upozoravaju na uništavanje plaže

Na Studiju utjecaja na okoliš za projekt marine u Cavtatu, koji je dio planiranog resorta s oko 900 kreveta, pristiglo je više od 300 primjedbi građana. Najviše reakcija izazvala je planirana intervencija na prirodnoj plaži, koju dio javnosti smatra neprihvatljivom zbog mogućeg narušavanja obalnog prostora.

Ukupno je Dubrovačko-neretvanska županija zaprimila 312 pisanih primjedbi, koje su obrađene i proslijeđene Ministarstvu zaštite okoliša.

Dio građana smatra kako planirana marina u Cavtatu kao dio turističkog resorta uništava prirodu, a cijeli projekt se kosi s održivim turizmom.

"Prošle godine u Dubrovačko-neretvanskoj županiji bilo je više od 12 tisuća radnih dozvola, to znači da nama novih struktiura ne treba. Drugi problem je što se uništava plaža od 85 metara, ukupno sa svim plažama u Cavtatu to je 15 posto plaža. Treće je, što je činjenica, da se ovdje radi o nekeretninskom projektu pod krinkom marine", kaže Nikola Duper iz Inicijative Građanska snaga zavičaja, piše Dnevnik.hr.

Plaža za koju projekt predviđa betonizaciju i gradnju bazena i strojarnice dio je građevinskog obuhvata i koncesije koju ima investitor. Plan gradnje na njoj predstavljen je na javnoj prezentaciji u veljači.

Novi Zakon o prostornom uređenu kaže kako na prirodnoj morskoj plaži nije dopuštena gradnja građevina i nasipavanje, već samo izvođenje zahvata u prostoru koji se ne smatraju građenjem.

Dnevnik Nove TV zato je ministra, koji je Zakon i donio, pitao kako je moguće planirati ovako nešto.

"Zahtjev za lokacijsku i lokacijska dozvola morat će biti usklađeni s novim Zakonom", rekao je Branko Bačić, ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državen imovine.

Na pitanje može li se po novom Zakonu u RH graditi bazen i strojarnica na prirodnoj plaži, Bačić je rekao: "Ovako vam načelno ne mogu odgvoriti, pričekat ćemo projekt, taj projekt svakako mora biti usklađen s novim zakonom. Na prirodnoj plaži ne mogu biti izgrađeni objekti gospodarske naravi."

Gradnja na plaži dakle nije moguća, a danas ne bi bila moguća ni ovakva izgradnja samog resorta, koji je u prostornom planu Općine dugi niz godina, a zahtjev za lokacijskom dozvolom predan je prije nego što je novi Zakon o gradnji stupio na snagu.

"Da urbanistički plan uređenja nije donesen, da je rađen prema ovom Zakonu onda bi taj Resort izgledao nešto drugačije", kaže Bačić.

U tijeku su izmjene i dopune prostornog plana Općine, baš s naglaskom na izgradnju zapadnog ulaza u Cavtat, odnosno spoja na cestu koja će prolaziti kroz zonu gdje se planira i buduća marina. Sve izmjene idu na odobrenje Ministarstvu graditeljstva. Na nekoliko upita oko ovog projekta i prostornog plana načelnik Općine Konavle Božo Lasić bio je bez komentara. Projekt je ovo koji će mjestu s 2 tisuće stanovnika donijeti 900 novih kreveta.

"Bilo koji projekt na našem lijepom moru koji je struktiuriran i uredno planiran će sigurno biti poboljšanje", kaže Gabrijela Kocjan iz Cavtata.

"Kreveti? A ima puno kreveta i ovako, ne znam tko će to sve raditi i odraditi", dodao je Filip Dimnić.

Primjedbe građana obradit će Ministarstvo okoliša, o prihvatljivosti zahvata odlučivat će Povjerenstvo. Za kraj treba spomenuti kako je ovaj projekt s marinom i resortom od 900 kerveta Strateški projket Republike Hrvatske.