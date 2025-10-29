Štorije o’ spize i panel rasprava „Baština koja je othranila generacije“

Mirisi, okusi i priče koje povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost Dalmacije ponovno osvajaju Split!

Turistička zajednica grada Splita s ponosom predstavlja četvrto izdanje manifestacije „Štorije o’ spize“ – mjesec dana posvećen dalmatinskoj gastronomiji, mediteranskom načinu života i autentičnim pričama koje se prenose za stolom.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Manifestacija je službeno otvorena današnjom panel raspravom pod nazivom „Baština koja je othranila generacije“, koji je okupio brojne stručnjake, ugostitelje i zaljubljenike u dalmatinsku tradiciju. Time je započeo 4. Mjesec gastronomije „Štorije o’ spize“, koji će kroz studeni donijeti bogat program posvećen očuvanju kulinarske baštine i promociji lokalnih proizvoda.

Na prvom panelu sudjelovali su Alijana Vukšić, direktorica Turističke zajednice grada Splita, Ivo Bilić, ravnatelj Turističko-ugostiteljske škole Split, Joze Tomaš, predsjednik HGK Županijske komore Split, Petra Bartulović iz TZ Splitsko-dalmatinske županije te Barbara Zorica iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo. Raspravljalo se o ulozi gastronomije u održivom turizmu i očuvanju identiteta Dalmacije, uz naglasak na važnost mediteranske prehrane uvrštene na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Sudionici su se složili kako su sezonalnost, održivost i zajedništvo ključni elementi razvoja budućeg turizma i očuvanja lokalne tradicije.

Direktorica Turističke zajednice grada Splita Alijana Vukšić istaknula je važnost povezivanja turističkih subjekata i lokalnih proizvođača: „Turistička zajednica ima važnu ulogu okupljanja svih aktera- ugostitelja, vinara, maslinara, ribara, OPG-ova – i stvaranja platforme na kojoj svatko ima svoj glas, ali svi dijele istu priču: Split kao grad autentične spize. Time se osvještava važnost gastronomije kao motivatora dolaska i produženja turističke sezone“, naglasila je Vukšić. „Hrana je motivator dolaska u destinaciju, ali i način da promijenimo percepciju – gastronomija je doživljaj za cijelu godinu.“

Ivo Bilić, ravnatelj Turističko-ugostiteljske škole Split, osvrnuo se na važnost obrazovanja mladih kuhara i očuvanje tradicije: „Danas se u kurikulumu radi na tome da djeca budu upoznata s autohtonom kuhinjom, lokalnim namirnicama i svime što je potrebno za školovanje jednog kuhara. Mladi ljudi trebaju biti sve više obrazovani jer su današnji gosti zahtjevniji, obrazovaniji i zainteresiraniji, a upravo kroz priču i znanje možemo istaknuti autentičnost destinacije.“

Predsjednik HGK Županijske komore Split Joze Tomaš govorio je o održivom razvoju i važnosti povezivanja gospodarstva s gastronomijom: „Cilj je pronaći način kako kombinirano dati sigurnost proizvođačima, bilo da se radi o povrću, voću, mesnim proizvodima ili ribi. Povezivanje je ključno za jačanje lokalne proizvodnje i razvoj održivog turizma“, poručio je Tomaš. „Turizam treba ići u smjeru održivog razvoja, gdje se kroz tradicionalnu i zdravu hranu promovira autentičnost destinacije.“

Petra Bartulović iz TZ Splitsko-dalmatinske županije istaknula je kako je projekt „Dalmatinska marenda“ postao prepoznatljiv brend Splita i Dalmacije: „Dalmatinska marenda na najbolji način prezentira okuse i mirise Dalmacije, naš način života i mediteranski način prehrane kroz hranu. Promocija autohtonih jela i proizvoda važna je za očuvanje tradicije, jačanje lokalne zajednice i razvoj turizma.“

Barbara Zorica s Instituta za oceanografiju i ribarstvo nadovezala se na važnost održivosti morskih resursa i očuvanja mediteranskog identiteta: „Svi se restorani sve više okreću tradicionalnoj hrani koja nije izmišljeni turistički proizvod, već je nastala iz ribarske konobe – nosi miris mora, okus maslinova ulja i zdravu, jednostavnu hranu. Riblji fond, a posebno one turistima najprivlačnije vrste, trenutačno zbog izlova ne stoje dobro, ali očekujemo kako će se mudrim upravljanjem ta situacija popraviti.“

Panelistima su se potom pridružili i gospodarstvenici te ugostitelji koji su u drugoj diskusiji govorili o „Okusima tradicije za budućnost turizma“. Prvi među njima, direktor Centaurusa Toni Bartulović, istaknuo je važnost povezivanja ribara i ugostitelja: “Sektor ugostiteljstva i gastronomije danas traži ne samo znanje, već i veliku posvećenost. Sve je teže pronaći mlade ljude spremne raditi i učiti ovaj posao, zato je ključno ulagati u edukaciju i motivaciju novih generacija. Trebamo jačati svijest o tome koliko je naša struka zahtjevna, ali i koliko doprinosi očuvanju tradicije i identiteta Dalmacije. Gastronomija nije samo posao – to je dio naše kulture koji zaslužuje veće poštovanje i valorizaciju stručnjaka koji je prenose.” Direktor Solane Pag Josip Ćapin upozorio je na važnost zaštite tradicionalne proizvodnje: „Paška sol nije samo proizvod, ona je stoljetna priča našeg otoka i Hrvatske. Kroz očuvanje tradicije i inovativno upravljanje morskim resursima gradimo temelj za gastronomsku budućnost koja poštuje okoliš i baštinu.“Chef restorana Krug Karlo Kaleb istaknuo je spoj lokalnog i suvremenog pristupa: „U kuhinji ‘Kruga’ nastojimo da svaki tanjur govori priču našeg kraja – lokalne namirnice, poštovanje tradicije, ali i suvremena tehnika. Za nas je održiva gastronomija ključ da Dalmacija ostane autentična i živa.“ Ugostitelj i poduzetnik Marko Balić svojim je primjerom pokazao kako se kroz restorane može doprinositi lokalnim zajednicama: „Kroz naše restorane pokušavamo otkriti malu zajednicu proizvođača iza svakog sastojka i vjerujemo: kada se tradicija spoji s kvalitetom i lokalnim ponosom, turizam dobiva dodatnu vrijednost i održivu dimenziju.“ Na kraju, predsjednica Udruženja ugostiteljskih djelatnosti pri HGK Jelena Tabak apelirala je na sustavni pristup struci: „Ugostiteljska struka mora biti partner u održivom razvoju. To znači obrazovanje, pravu koordinaciju, niži pritisak troškova i jasnu poruku: gastronomija nije samo sezonski tunel, već cjelogodišnja mogućnost za destinaciju i zajednicu.“

Organizatori događaja su Turistička zajednica grada Splita i Grad Split, u suradnji s Turističko-ugostiteljskom školom Split. Manifestacija Štorije o’ spize okuplja brojne stručnjake, ugostitelje, vinare i zaljubljenike u dalmatinsku kuhinju s ciljem promocije autohtonih vina, jela i proizvoda te podizanja svijesti o očuvanju kulturne i prirodne baštine. Istodobno, program pridonosi produženju turističke sezone kroz održive projekte i kvalitetne sadržaje namijenjene posjetiteljima koji žele doživjeti Dalmaciju izvan ljetne gužve.

Tijekom manifestacije, brojni splitski restorani i kušaonice nude posebno osmišljene menije inspirirane dalmatinskom i mediteranskom kuhinjom, po pristupačnim festivalskim cijenama.

Cjelokupna ponuda i popis sudionika dostupni su na službenoj stranici Turističke zajednice grada Splita: www.visitsplit.com .

Turistička zajednica grada Splita poziva sve građane i posjetitelje da se pridruže manifestaciji „Štorije o’ spize“, uživaju u bogatom programu i osjete ono što Split zaista jest — grad baštine, strasti i okusa koji traju cijelu godinu.