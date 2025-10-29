Štorije o’ spize i panel rasprava „Baština koja je othranila generacije“

Mirisi, okusi i priče koje povezuju prošlost, sadašnjost i budućnost Dalmacije ponovno osvajaju Split!
Turistička zajednica grada Splita s ponosom predstavlja četvrto izdanje manifestacije „Štorije o’ spize“ – mjesec dana posvećen dalmatinskoj gastronomiji, mediteranskom načinu života i autentičnim pričama koje se prenose za stolom.
Manifestacija je službeno otvorena današnjom panel raspravom pod nazivom „Baština koja je othranila generacije“, koji je okupio brojne stručnjake, ugostitelje i zaljubljenike u dalmatinsku tradiciju. Time je započeo 4. Mjesec gastronomije „Štorije o’ spize“, koji će kroz studeni donijeti bogat program posvećen očuvanju kulinarske baštine i promociji lokalnih proizvoda.
Na prvom panelu sudjelovali su Alijana Vukšić, direktorica Turističke zajednice grada Splita, Ivo Bilić, ravnatelj Turističko-ugostiteljske škole Split, Joze Tomaš, predsjednik HGK Županijske komore Split, Petra Bartulović iz TZ Splitsko-dalmatinske županije te Barbara Zorica iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo. Raspravljalo se o ulozi gastronomije u održivom turizmu i očuvanju identiteta Dalmacije, uz naglasak na važnost mediteranske prehrane uvrštene na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Sudionici su se složili kako su sezonalnost, održivost i zajedništvo ključni elementi razvoja budućeg turizma i očuvanja lokalne tradicije.
Direktorica Turističke zajednice grada Splita Alijana Vukšić istaknula je važnost povezivanja turističkih subjekata i lokalnih proizvođača: „Turistička zajednica ima važnu ulogu okupljanja svih aktera- ugostitelja, vinara, maslinara, ribara, OPG-ova – i stvaranja platforme na kojoj svatko ima svoj glas, ali svi dijele istu priču: Split kao grad autentične spize. Time se osvještava važnost gastronomije kao motivatora dolaska i produženja turističke sezone“, naglasila je Vukšić. „Hrana je motivator dolaska u destinaciju, ali i način da promijenimo percepciju – gastronomija je doživljaj za cijelu godinu.“
Ivo Bilić, ravnatelj Turističko-ugostiteljske škole Split, osvrnuo se na važnost obrazovanja mladih kuhara i očuvanje tradicije: „Danas se u kurikulumu radi na tome da djeca budu upoznata s autohtonom kuhinjom, lokalnim namirnicama i svime što je potrebno za školovanje jednog kuhara. Mladi ljudi trebaju biti sve više obrazovani jer su današnji gosti zahtjevniji, obrazovaniji i zainteresiraniji, a upravo kroz priču i znanje možemo istaknuti autentičnost destinacije.“
Predsjednik HGK Županijske komore Split Joze Tomaš govorio je o održivom razvoju i važnosti povezivanja gospodarstva s gastronomijom: „Cilj je pronaći način kako kombinirano dati sigurnost proizvođačima, bilo da se radi o povrću, voću, mesnim proizvodima ili ribi. Povezivanje je ključno za jačanje lokalne proizvodnje i razvoj održivog turizma“, poručio je Tomaš. „Turizam treba ići u smjeru održivog razvoja, gdje se kroz tradicionalnu i zdravu hranu promovira autentičnost destinacije.“
Petra Bartulović iz TZ Splitsko-dalmatinske županije istaknula je kako je projekt „Dalmatinska marenda“ postao prepoznatljiv brend Splita i Dalmacije: „Dalmatinska marenda na najbolji način prezentira okuse i mirise Dalmacije, naš način života i mediteranski način prehrane kroz hranu. Promocija autohtonih jela i proizvoda važna je za očuvanje tradicije, jačanje lokalne zajednice i razvoj turizma.“
Barbara Zorica s Instituta za oceanografiju i ribarstvo nadovezala se na važnost održivosti morskih resursa i očuvanja mediteranskog identiteta: „Svi se restorani sve više okreću tradicionalnoj hrani koja nije izmišljeni turistički proizvod, već je nastala iz ribarske konobe – nosi miris mora, okus maslinova ulja i zdravu, jednostavnu hranu. Riblji fond, a posebno one turistima najprivlačnije vrste, trenutačno zbog izlova ne stoje dobro, ali očekujemo kako će se mudrim upravljanjem ta situacija popraviti.“
Panelistima su se potom pridružili i gospodarstvenici te ugostitelji koji su u drugoj diskusiji govorili o „Okusima tradicije za budućnost turizma“. Prvi među njima, direktor Centaurusa Toni Bartulović, istaknuo je važnost povezivanja ribara i ugostitelja: “Sektor ugostiteljstva i gastronomije danas traži ne samo znanje, već i veliku posvećenost. Sve je teže pronaći mlade ljude spremne raditi i učiti ovaj posao, zato je ključno ulagati u edukaciju i motivaciju novih generacija. Trebamo jačati svijest o tome koliko je naša struka zahtjevna, ali i koliko doprinosi očuvanju tradicije i identiteta Dalmacije. Gastronomija nije samo posao – to je dio naše kulture koji zaslužuje veće poštovanje i valorizaciju stručnjaka koji je prenose.” Direktor Solane Pag Josip Ćapin upozorio je na važnost zaštite tradicionalne proizvodnje: „Paška sol nije samo proizvod, ona je stoljetna priča našeg otoka i Hrvatske. Kroz očuvanje tradicije i inovativno upravljanje morskim resursima gradimo temelj za gastronomsku budućnost koja poštuje okoliš i baštinu.“Chef restorana Krug Karlo Kaleb istaknuo je spoj lokalnog i suvremenog pristupa: „U kuhinji ‘Kruga’ nastojimo da svaki tanjur govori priču našeg kraja – lokalne namirnice, poštovanje tradicije, ali i suvremena tehnika. Za nas je održiva gastronomija ključ da Dalmacija ostane autentična i živa.“ Ugostitelj i poduzetnik Marko Balić svojim je primjerom pokazao kako se kroz restorane može doprinositi lokalnim zajednicama: „Kroz naše restorane pokušavamo otkriti malu zajednicu proizvođača iza svakog sastojka i vjerujemo: kada se tradicija spoji s kvalitetom i lokalnim ponosom, turizam dobiva dodatnu vrijednost i održivu dimenziju.“ Na kraju, predsjednica Udruženja ugostiteljskih djelatnosti pri HGK Jelena Tabak apelirala je na sustavni pristup struci: „Ugostiteljska struka mora biti partner u održivom razvoju. To znači obrazovanje, pravu koordinaciju, niži pritisak troškova i jasnu poruku: gastronomija nije samo sezonski tunel, već cjelogodišnja mogućnost za destinaciju i zajednicu.“
Organizatori događaja su Turistička zajednica grada Splita i Grad Split, u suradnji s Turističko-ugostiteljskom školom Split. Manifestacija Štorije o’ spize okuplja brojne stručnjake, ugostitelje, vinare i zaljubljenike u dalmatinsku kuhinju s ciljem promocije autohtonih vina, jela i proizvoda te podizanja svijesti o očuvanju kulturne i prirodne baštine. Istodobno, program pridonosi produženju turističke sezone kroz održive projekte i kvalitetne sadržaje namijenjene posjetiteljima koji žele doživjeti Dalmaciju izvan ljetne gužve.
Tijekom manifestacije, brojni splitski restorani i kušaonice nude posebno osmišljene menije inspirirane dalmatinskom i mediteranskom kuhinjom, po pristupačnim festivalskim cijenama.
Cjelokupna ponuda i popis sudionika dostupni su na službenoj stranici Turističke zajednice grada Splita: www.visitsplit.com .
Turistička zajednica grada Splita poziva sve građane i posjetitelje da se pridruže manifestaciji „Štorije o’ spize“, uživaju u bogatom programu i osjete ono što Split zaista jest — grad baštine, strasti i okusa koji traju cijelu godinu.