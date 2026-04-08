Stobreč: Zatvara se važna ulica, kreću radovi

U Stobreču danas započinju radovi u Ulici kardinala Alojzija Stepinca, zbog čega će na snazi biti privremena regulacija prometa, izvijestili su iz Vodovoda i kanalizacije.

Radovi se izvode u sklopu velikog projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin, a obuhvaćaju prekop kolnika i polaganje kolektora.

U prvoj fazi, koja traje do 17. travnja, prometnica će u zoni radova biti potpuno zatvorena. Nakon toga slijedi druga faza, tijekom koje će promet biti reguliran uz pravo prednosti pomoću prometnih znakova.

Stanovnicima će za cijelo vrijeme trajanja radova biti omogućen pješački pristup objektima.

Planirano je da radovi u obje faze traju do 30. travnja.

Projekt u sklopu kojeg se izvode radovi vrijedan je više od 321 milijun eura, a većim dijelom financira se sredstvima Europske unije. Cilj je poboljšanje sustava odvodnje i vodoopskrbe te usklađivanje s europskim standardima.

Vozačima se savjetuje oprez i pridržavanje privremene prometne regulacije.