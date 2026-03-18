Što se stvarno konzumiralo na Balkanu prije tisuću godina? Odgovor vas čeka na promociji knjige Ratka Martinovića

U četvrtak, 19. ožujka u 19:00 sati, u Backbar Plan B održat će se promocija knjige „Psihodelici Mediterana i Balkana“ autora Ratka Martinovića.

Ova intrigantna knjiga donosi jedinstven pogled na skrivenu povijest našeg podneblja kroz biljke i gljive koje utječu na ljudsku svijest. Iako geografski malen, prostor Mediterana i Balkana otkriva se kao iznimno bogato područje psihoaktivnih kultura – od gljiva i konoplje do maka, duhana i brojnih drugih biljaka koje su oblikovale tradiciju, mitologiju, religiju i medicinu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kroz različita povijesna razdoblja – od prapovijesti i antičkih obreda, preko srednjeg vijeka pa sve do suvremenih znanstvenih istraživanja – knjiga vodi čitatelja na putovanje koje otkriva utjecaj izmijenjenih stanja svijesti na razvoj kulture.

Autor Ratko Martinović, novinar, pisac, predavač i jedan od voditelja Podcast Inkubatora, predstavit će svoj rad i razgovarati s publikom.